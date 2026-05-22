Concejal denuncia que millonario contrato en Tunja fue entregado “a dedo”

El contrato adjudicado a la firma «Don Matías» en Tunja sigue generando cuestionamientos en el Concejo Municipal por presuntas irregularidades en la ejecución de obras y falta de claridad sobre los recursos invertidos. El concejal Edwin Rodríguez aseguró que el proceso fue entregado «a dedo» y que persisten múltiples dudas sobre el avance real del proyecto.

Rodríguez afirmó que, a ocho meses de haberse adjudicado el contrato, todavía no existe claridad sobre las fechas de entrega, los materiales utilizados ni los costos reales de las intervenciones. «...Es un contrato enredado. No se sabe qué tipo de obras se están haciendo ni cuál es la calidad de los materiales...», señaló el cabildante durante la sesión de control político.

El concejal también cuestionó el papel de la directora de contratación, Luz Mila Acevedo, a quien acusó de respaldar al contratista en lugar de responder a las inquietudes de la comunidad. Según Rodríguez, representantes barriales y líderes comunales acudieron al Concejo buscando explicaciones sobre proyectos inconclusos en diferentes sectores de la ciudad.

La polémica gira alrededor de un contrato superior a los 15 mil millones de pesos destinado a obras en distintos barrios de la capital boyacense.