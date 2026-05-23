Denuncian presuntas fallas en millonario mantenimiento vial entre Pantano de Vargas y Firavitova

Así se encuentra actualmente la vía Pantano de Vargas al municipio de Firavitoba en Boyacá, debido a las lluvias de los últimos días / Foto: Suministrada.

Las comunidades del corredor vial Pantano de Vargas – Firavitoba expresaron preocupación por la calidad de las obras de mantenimiento que actualmente se ejecutan sobre esta importante vía regional. Jairo Antonio Cuchivaque, presidente de la Junta de Acción Comunal del sector Chital y líder comunal del corredor, aseguró que habitantes de la zona han enviado videos donde, presuntamente, se observan deficiencias en los trabajos de reparcheo adelantados sobre la capa asfáltica financiada con recursos de la Gobernación de Boyacá.

«...En meses pasados se le adjudicaron a esta importante vía más de cuatro mil millones para su mantenimiento, pero vemos con preocupación que las obras que están realizando no están acordes para que tengan durabilidad en el tiempo...», afirmó Cuchivaque. El dirigente señaló además que las comunidades desconocen aspectos fundamentales del contrato como el alcance técnico, los cronogramas, la interventoría y el contratista encargado. «...No se realizó ningún proceso de socialización con las comunidades ni con los líderes de los sectores que están a lo largo de los 17 kilómetros de este anillo vial...», agregó.

Según el líder comunal, la situación fue puesta directamente en conocimiento del gobernador Carlos Amaya mediante un comunicado enviado directamente a su WhatsApp personal, en el que solicitaron una inspección técnica y administrativa urgente sobre la obra.

«Buenas tardes señor gobernador ingeniero Carlos Amaya.

Mi nombre es Jairo Antonio Cuchivaque, presidente de la Junta de Acción Comunal del sector Chital y líder comunal de la vía Pantano de Vargas – Firavitoba.

De manera respetuosa, pero con gran preocupación, solicitamos se realice una verificación urgente al mantenimiento que actualmente se ejecuta sobre este importante anillo vial, toda vez que las comunidades han manifestado inconformidad frente a la calidad de los trabajos de reparcheo que se vienen realizando.

El día de hoy recibimos varios videos y evidencias donde se observa claramente que el reparcheo está quedando mal, con trabajos que aparentemente no cumplen las condiciones técnicas mínimas ni reflejan una intervención seria y duradera acorde al presupuesto asignado por la Gobernación, superior a los 4 mil millones de pesos.

La comunidad manifiesta preocupación porque el material aplicado y la forma en que se está ejecutando el reparcheo evidencian deficiencias visibles, generando dudas sobre la calidad, estabilidad y durabilidad de la obra. Resulta inadmisible que una inversión de esta magnitud presente observaciones desde el inicio de su ejecución.

Asimismo, las comunidades asentadas a lo largo y ancho de este corredor vial desconocen completamente el alcance del proyecto, los cronogramas de ejecución, las especificaciones técnicas, así como quién es el contratista y la interventoría responsable, debido a que no se realizó ninguna socialización previa en los salones comunales ni con los líderes de los sectores beneficiados.

Resulta preocupante que una obra de alto impacto regional avance sin la debida información y participación comunitaria, vulnerando principios fundamentales de transparencia, publicidad y control social.

Por lo anterior, solicitamos muy respetuosamente su inmediata intervención para que se adelante una inspección técnica, administrativa y contractual a esta obra en ejecución, verificando la calidad de los trabajos, el correcto uso de los recursos públicos y el cumplimiento de las obligaciones contractuales, antes de que se continúe ejecutando un mantenimiento que podría terminar afectando aún más este importante corredor vial.

La comunidad espera que esta millonaria inversión garantice soluciones reales y duraderas, y no reparaciones temporales que en corto tiempo vuelvan a deteriorarse».

Sin embargo, aseguró que hasta el momento no han recibido respuesta por parte del mandatario. «...Exigimos claridad y publicidad sobre este contrato porque son recursos muy importantes y lo que queremos es que la obra quede en buen estado y no sea una mitigación temporal del deterioro de la vía...», concluyó Cuchivaque.