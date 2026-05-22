Samacá se alista para festival de gallina y calado

Samacá realizará este domingo la segunda edición del Festival de Sabores y Saberes, evento gastronómico y cultural que tendrá como protagonistas el tradicional calado zamacense y la gallina criolla. La actividad se llevará a cabo en el parque principal del municipio.

El alcalde Wilson Castiblanco aseguró que el festival busca fortalecer las tradiciones culinarias y promover el turismo regional. «...Vamos a tener concursos, música en vivo y actividades familiares alrededor de nuestra gastronomía...», explicó el mandatario local.

Dentro de la programación se realizarán competencias como el «comelón de calados», concursos de coplas y retos relacionados con la preparación y consumo de gallina campesina. Según la Alcaldía, el evento espera atraer visitantes de diferentes municipios de Boyacá.

El festival comenzará a las nueve de la mañana y se extenderá hasta la tarde. Las autoridades municipales señalaron que esta actividad hace parte de la estrategia para impulsar la economía local y posicionar a Samacá como un referente gastronómico del departamento.