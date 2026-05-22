Boyacá entra en alerta por posible “super Niño” y riesgo de sequías

Las autoridades de gestión del riesgo en Boyacá encendieron las alarmas ante la alta probabilidad de que el fenómeno de El Niño impacte con fuerza al departamento durante 2026. Según los reportes entregados por el IDEAM y organismos nacionales, la probabilidad de ocurrencia ya se ubica entre el 82 % y el 90 %, con riesgos de sequías extremas, incendios forestales y desabastecimiento de agua.

Luis Hernando Ramírez, responsable del área de manejo de desastres de la Unidad de Gestión del Riesgo de Boyacá, explicó que las proyecciones indican que el fenómeno podría intensificarse a partir de agosto. «...Ellos hablan de un súper Niño que nos preocupa porque puede activar heladas, sequías, incendios forestales y problemas de abastecimiento hídrico...», aseguró el funcionario.

Las autoridades advirtieron que la situación podría afectar gravemente cultivos agrícolas, fuentes de agua y ecosistemas estratégicos del departamento. Además, señalaron que los municipios deberán fortalecer los planes de prevención para responder a emergencias derivadas de altas temperaturas y pérdida de humedad en distintas zonas rurales.

Ante el panorama, la Gobernación anunció la activación de los comités estratégicos de gestión del riesgo el próximo 27 de mayo. A la reunión asistirán los alcaldes de los 123 municipios de Boyacá con el fin de coordinar medidas preventivas y planes de respuesta frente a un posible escenario de crisis climática durante el segundo semestre de 2026.