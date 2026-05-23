🔴EN VIVO Millonarios vs. Boyacá Chicó: con Falcao de regreso en Copa Colombia

Millonarios FC vuelve a tener acción en la Copa BetPlay y este sábado enfrentará a Boyacá Chicó en el estadio Estadio Nemesio Camacho El Campín, en un compromiso clave para seguir consolidando su buen momento. El cuadro azul ha ganado sus dos primeros partidos de la Fase 1A y buscará una nueva victoria que le permita mantenerse con puntaje perfecto en el grupo.

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El equipo dirigido por Fabián Bustos llega motivado también por lo que será su próximo reto internacional. La próxima semana, el conjunto embajador recibirá a O’Higgins FC en un encuentro determinante por la Copa Sudamericana, donde un triunfo podría significar la clasificación a la siguiente ronda. Por eso, sumar confianza y mantener el ritmo competitivo será fundamental antes de ese compromiso.

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Una de las grandes novedades para este partido será el regreso de Radamel Falcao García, quien fue convocado y podría tener minutos ante el cuadro boyacense. La presencia del delantero genera expectativa entre los hinchas, pensando en que llegue en óptimas condiciones al duelo internacional. El partido se disputará este sábado 23 de mayo a las 3:00 p.m.

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