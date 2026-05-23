Así quedó el grupo de Millonarios en Copa Colombia tras empate ante Boyacá Chicó

Millonarios dejó ir la victoria en su tercer partido de la fase de grupos de la Copa Colombia ante Boyacá Chicó, pero ese punto le bastó para instalarse en la siguiente fase del certamen. El juego en El Campín terminó con empate 2-2, por un gol agónico del cuadro boyacense.

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El juego lo inició ganando el conjunto Embajador gracias a una anotación de Jorge Cabezas Hurtado antes de los 30 primeros segundos del partido. Al 25′ lo igualó Jairo Molina para el 1-1 parcial.

Ya en el segundo tiempo, Dewar Victoria llegó al área y remató con un disparo cruzado para el 2-1 a favor de Millonarios al 58′. Sin embargo, Chicó, que se quedó con un hombre menos por la expulsión de Sebastián Palma al minuto 84′, logró empatar al 90+4′ por una acción de pelota parada que finalizó Sebastián Salazar.

¿Cómo quedó Millonarios en el Grupo B?

Al equipo bogotano le resta un partido para cerrar su participación en la fase de grupos de la Copa Colombia, el cual será ante Atlético FC, pero todavía no tiene fecha programada. Sin embargo, Millonarios ya aseguró su participación en la siguiente fase del torneo, pues Llaneros y Boyacá Chicó se enfrentan en el último partido y no podrán superar al Embajador.

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Equipo PJ PTS +/- 1 Millonarios 3 7 2 2 Llaneros 3 6 4 3 Boyacá Chicó 3 5 4 4 Patriotas 4 2 -3 5 Atlético FC 3 1 -7

Así las cosas, a falta de un juego, Millonarios ya está instalado en octavos de final y esperará por los ganadores de la fase 1B. Esta instancia la disputan los ocho equipos de la Liga que lograron avanzar a playoffs, contra los ocho equipos del Torneo de Ascenso que disputaron cuadrangulares.