Westcol anunció que realizará otra transmisión en vivo con dos candidatos presidenciales

El creador de contenido Luis Fernando Villa Álvarez, conocido como Westcol, anunció que realizará dos transmisiones en vivo con candidatos presidenciales de cara a la primera vuelta electoral del próximo 31 de mayo.

Aunque inicialmente estaban previstas tres entrevistas, uno de los aspirantes decidió no participar y, según explicó el influencer, no fue posible concretar un acuerdo para su presencia en el espacio digital.

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Westcol confirmó dos entrevistas con candidatos presidenciales

A través de un video publicado en sus redes sociales, el streamer aseguró que continuará con los encuentros ya pactados y que las conversaciones con los otros dos candidatos siguen en pie.

La noticia generó expectativa entre sus seguidores, especialmente por el impacto que han tenido sus recientes charlas con figuras políticas del país.

El creador de contenido explicó que el proyecto contemplaba conversaciones con tres de los aspirantes con mayor protagonismo en la carrera presidencial. Sin embargo, uno de ellos desistió de participar antes del anuncio oficial.

“Había tres transmisiones planeadas, pero uno de los candidatos no aceptó finalmente”, comentó el influencer, quien insistió en que esto no afectará el desarrollo de las otras entrevistas programadas.

Durante su pronunciamiento, Westcol también se refirió a las críticas que ha recibido en redes sociales por reunirse con distintos sectores políticos. Según explicó, su intención es abrir espacios informativos dirigidos especialmente a los jóvenes que consumen contenido en plataformas digitales.

El streamer señaló que no busca favorecer a ningún candidato y aseguró que siempre ha intentado mantener una posición neutral frente a los debates políticos del país. Además, defendió la importancia de que las nuevas generaciones conozcan las propuestas de quienes aspiran a llegar a la Casa de Nariño.

“Es importante que la gente esté informada sobre las personas que quieren gobernar Colombia”, expresó el creador de contenido en su mensaje publicado en redes.

Entrevista Westcol a Uribe y Petro

En las últimas semanas, el influencer antioqueño ha sido tendencia por sus conversaciones con figuras de alto perfil político. Uno de los encuentros más comentados fue el que sostuvo con el presidente Gustavo Petro, donde hablaron sobre temas relacionados con seguridad, educación y problemáticas sociales que afectan a los jóvenes.

Por otro lado, también sostuvo una conversación con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, entrevista que rápidamente se viralizó en plataformas digitales y abrió un debate sobre el papel de los creadores de contenido en escenarios políticos y electorales.

Aún no se conocen los nombres de los candidatos invitados

Por ahora, Westcol no ha revelado quiénes serán los dos candidatos que participarán en las transmisiones en vivo ni la fecha exacta en la que se realizarán los encuentros. El influencer indicó que en los próximos días entregará más detalles sobre la dinámica y los horarios de las entrevistas.

La expectativa en redes sociales continúa creciendo, mientras miles de usuarios esperan conocer qué aspirantes aceptaron participar en este formato digital que mezcla entretenimiento, actualidad y debate político.