Presidente Petro hace confesión inesperada sobre Donald Trump en transmisión con Westcol: Esto dijo

El pasado jueves 26 de marzo, el presidente Gustavo Petro, fue el invitado al streaming del creador de contenido Westcol. La entrevista se realizó desde la Casa de Nariño, minutos después del partido de la selección Colombia.

Durante un encuentro con el creador de contenido Westcol, el mandatario abordó distintas problemáticas del país, entre ellas la pobreza, el acceso a la educación, el papel de los jóvenes y el reciente accidente aéreo en Putumayo en el que murieron varios soldados.

En medio de la conversación, el jefe de Estado lamentó la muerte de los uniformados y aprovechó para hacer un llamado a reflexionar sobre la realidad que enfrentan las nuevas generaciones en Colombia. Según indicó, la pérdida de estos jóvenes no puede verse como un hecho aislado, sino como una señal de alerta sobre el rumbo del país.

También se refirió a las condiciones en las que operaban los militares fallecidos, destacando que estaban desplegados en labores contra el narcotráfico en esa zona del país, enfrentando riesgos constantes en el cumplimiento de su misión.

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Qué dijo Petro sobre Trump

Dentro de la conversación, el mandatario también se refirió a su relación con líderes internacionales, en particular con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

Mientras guiaba a Westcol por la Casa de Nariño, el mandatario le mostró un espacio que, según explicó, suele reservar para recibir a invitados especiales.

Allí recordó encuentros con figuras como el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el mandatario chileno, Gabriel Boric. En ese contexto, expresó su interés en que ese mismo lugar también pueda ser escenario de una reunión con Trump.

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Stream Westcol y Petro: temas abordados

En otro momento del diálogo, el presidente Gustavo Petro se refirió a las acusaciones que lo han relacionado con el narcotráfico, desestimándolas de manera tajante. “Son noticias falsas”, afirmó, y recordó su trayectoria legislativa: “Todos mis debates fueron para descubrir los nexos entre la paraquería y los políticos”.

Por otro lado, el creador de contenido le planteó un escenario hipotético sobre una eventual colaboración con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Frente a esto, el mandatario aseguró que no tendría inconveniente y evocó un encuentro pasado: “No tenga miedo conmigo porque yo no lo voy a perseguir”.

A lo largo de la conversación, también insistió en la necesidad de dejar atrás la polarización política y promover el trabajo conjunto entre ciudadanos. “Los colombianos tenemos que aprender a trabajar en equipo”.

Asimismo, lanzó una advertencia sobre las supuestas vías rápidas para obtener dinero, señalando que pueden resultar engañosas. “El camino fácil no sirve, es un espejismo”.

Finalmente, al hablar de ciertas dinámicas en plataformas digitales de contenido, el jefe de Estado planteó que estas responden a problemáticas de fondo. “Vivimos en pobreza”, dijo, al explicar que muchas jóvenes deben asumir cargas económicas desde edades tempranas.