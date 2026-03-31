Dónde ver el EN VIVO de Westcol y Álvaro Uribe: Fecha y horario de la transmisión

El anuncio de una transmisión en vivo entre el creador de contenido Westcol y el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha generado gran expectativa en redes sociales.

El encuentro, que promete una conversación directa sobre temas políticos y sociales, ya tiene fecha confirmada y plataformas definidas para su emisión.

Cabe recordar que el creador de contenido realizó ya una entrevista con el presidente Gustavo Petro, en la que se obtuvo casi un millón de espectadores conectados por todas las plataformas digitales.

Lea también: Presidente Petro hace confesión inesperada sobre Donald Trump en transmisión con Westcol: Esto dijo

Fecha y hora del en vivo de Westcol y Uribe

La transmisión está programada para realizarse el 10 de mayo, según confirmó el propio Westcol a través de sus redes y al finalizar la entrevista con el mandatario colombiano.

De acuerdo con el creador de contenido, se espera que el EN VIVO se lleve a cabo en horario de la tarde, a las 4:00 p.m.

La transmisión se realizará por medio de la plataforma de Kick, en la cual ya salió la entrevista con el presidente Gustavo Petro y en la que obtuvo casi un millón de espectadores.

Westcol Ampliar Westcol Cerrar

Westcol y Petro: temas de la entrevista

El pasado 26 de marzo, la entrevista de Westcol fue con el presidente Gustavo Petro, en la Casa de Nariño. Durante el encuentro, el mandatario abordó distintas problemáticas del país como la pobreza, el acceso a la educación, el papel de los jóvenes y el accidente aéreo del Putumayo en el que murieron 69 soldados.

Incluso, en medio de la conversación, Petro, también se refirió a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. Mientras el mandatario realizaba el recorrido por la casa, le presentó a Westcol un espacio en el que suele reservar para recibir a invitados especiales, en el que afirmó que le gustaría recibir en este mismo escenario de una reunión con Trump.

En otro momento del diálogo, el presidente Gustavo Petro se refirió a las acusaciones que lo han relacionado con el narcotráfico, desestimándolas de manera tajante. “Son noticias falsas”, afirmó, y recordó su trayectoria legislativa: “Todos mis debates fueron para descubrir los nexos entre la paraquería y los políticos”.

Por otro lado, el creador de contenido le planteó un escenario hipotético sobre una eventual colaboración con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Frente a esto, el mandatario aseguró que no tendría inconveniente y evocó un encuentro pasado: “No tenga miedo conmigo porque yo no lo voy a perseguir”.

Además, Westcol le planteó un escenario hipotético sobre una eventual colaboración con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Frente a esto, el mandatario aseguró que no tendría inconveniente y evocó un encuentro pasado: “No tenga miedo conmigo porque yo no lo voy a perseguir”.

A lo largo de la conversación, también insistió en la necesidad de dejar atrás la polarización política y promover el trabajo conjunto entre ciudadanos. “Los colombianos tenemos que aprender a trabajar en equipo”.

Asimismo, lanzó una advertencia sobre las supuestas vías rápidas para obtener dinero, señalando que pueden resultar engañosas. “El camino fácil no sirve, es un espejismo”.