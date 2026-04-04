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06 abr 2026 Actualizado 03:27

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Liga Femenina

Liga Femenina 2026: Tabla de posiciones tras triunfo del América ante Fortaleza

La fecha 7 comenzó este sábado, pero se estará reanudando hasta el próximo fin de semana.

Las jugadoras del América celebran el gol de la victoria ante Fortaleza / Twitter: @AmericaCaliFem.

Las jugadoras del América celebran el gol de la victoria ante Fortaleza / Twitter: @AmericaCaliFem.

Las jugadoras del América celebran el gol de la victoria ante Fortaleza / Twitter: @AmericaCaliFem.

La fecha 7 de la Liga Femenina colombiana comenzó este sábado en el Estadio Metropolitano de Techo de Bogotá, donde el líder América consiguió una victoria más, luego de imponerse 0-1 a Fortaleza.

Cuando todo parecía encaminado para un empate 0-0, apareció Génesis Flórez para darle el triunfo a las Escarlatas, con un remate de pierna derecha al interior del área, para vencer a la portera rival, cuando el cronómetro ya marcaba el minuto 86.

América lidera el campeonato con una ventaja cómoda, sumando 18 puntos de 21 posibles, producto de seis triunfos y una sola derrota, la cual sufrió a manos de Santa Fe en el estadio Pascual Guerrero.

Con un partido menos, le siguen en la tabla Atlético Nacional, con 15 puntos; Internacional, con 14 puntos, y Millonarios, con 13 unidades, segundo, tercero y cuarto respectivamente.

Tabla de posiciones Liga Femenina

  1. América de Cali: 18 Puntos
  2. Atlético Nacional: 15
  3. Internacional: 14
  4. Millonarios: 13
  5. Deportivo Cali: 11
  6. Santa Fe: 10 (+5)
  7. Independiente Medellín: 10 (+3)
  8. Internacional de Bogotá: 9
  9. Llaneros: 6 (-1)
  10. Orsomarso: 6 (-2)
  11. Fortaleza: 6 (-4)
  12. Junior: 5
  13. Real Santander: 4 (-4)
  14. Atlético Bucaramanga: 4 (-14)
  15. Deportivo Pasto: 2
  16. Once Caldas: 1

Más información

Partidos de la fecha 7

A pesar de haber comenzado este sábado, la fecha 7 de la Liga Femenina se estará reanudando hasta el próximo sábado 11 de abril, extendiéndose hasta el domingo 19 de abril.

Sábado 11 de abril

[3:00PM] Pasto Vs. Millonarios

Domingo 12 de abril

[2:30PM] Nacional Vs. Real Santander

[3:30PM] Bucaramanga Vs. Orsomarso

[3:30PM] Llaneros Vs. Internacional

Miércoles 15 de abril

[3:00PM] Once Caldas Vs. Cali

[5:00PM] Junior Vs. Medellín

Domingo 19 de abril

[5:00PM] Santa Fe Vs. Internacional de Bogotá

Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

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