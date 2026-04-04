Liga Femenina 2026: Tabla de posiciones tras triunfo del América ante Fortaleza
La fecha 7 comenzó este sábado, pero se estará reanudando hasta el próximo fin de semana.
La fecha 7 de la Liga Femenina colombiana comenzó este sábado en el Estadio Metropolitano de Techo de Bogotá, donde el líder América consiguió una victoria más, luego de imponerse 0-1 a Fortaleza.
Cuando todo parecía encaminado para un empate 0-0, apareció Génesis Flórez para darle el triunfo a las Escarlatas, con un remate de pierna derecha al interior del área, para vencer a la portera rival, cuando el cronómetro ya marcaba el minuto 86.
América lidera el campeonato con una ventaja cómoda, sumando 18 puntos de 21 posibles, producto de seis triunfos y una sola derrota, la cual sufrió a manos de Santa Fe en el estadio Pascual Guerrero.
Con un partido menos, le siguen en la tabla Atlético Nacional, con 15 puntos; Internacional, con 14 puntos, y Millonarios, con 13 unidades, segundo, tercero y cuarto respectivamente.
Tabla de posiciones Liga Femenina
- América de Cali: 18 Puntos
- Atlético Nacional: 15
- Internacional: 14
- Millonarios: 13
- Deportivo Cali: 11
- Santa Fe: 10 (+5)
- Independiente Medellín: 10 (+3)
- Internacional de Bogotá: 9
- Llaneros: 6 (-1)
- Orsomarso: 6 (-2)
- Fortaleza: 6 (-4)
- Junior: 5
- Real Santander: 4 (-4)
- Atlético Bucaramanga: 4 (-14)
- Deportivo Pasto: 2
- Once Caldas: 1
Más información
Partidos de la fecha 7
A pesar de haber comenzado este sábado, la fecha 7 de la Liga Femenina se estará reanudando hasta el próximo sábado 11 de abril, extendiéndose hasta el domingo 19 de abril.
Sábado 11 de abril
[3:00PM] Pasto Vs. Millonarios
Domingo 12 de abril
[2:30PM] Nacional Vs. Real Santander
[3:30PM] Bucaramanga Vs. Orsomarso
[3:30PM] Llaneros Vs. Internacional
Miércoles 15 de abril
[3:00PM] Once Caldas Vs. Cali
[5:00PM] Junior Vs. Medellín
Domingo 19 de abril
[5:00PM] Santa Fe Vs. Internacional de Bogotá
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...