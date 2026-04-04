Liga Femenina 2026: Tabla de posiciones tras triunfo del América ante Fortaleza

Las jugadoras del América celebran el gol de la victoria ante Fortaleza / Twitter: @AmericaCaliFem.

La fecha 7 de la Liga Femenina colombiana comenzó este sábado en el Estadio Metropolitano de Techo de Bogotá, donde el líder América consiguió una victoria más, luego de imponerse 0-1 a Fortaleza.

Cuando todo parecía encaminado para un empate 0-0, apareció Génesis Flórez para darle el triunfo a las Escarlatas, con un remate de pierna derecha al interior del área, para vencer a la portera rival, cuando el cronómetro ya marcaba el minuto 86.

América lidera el campeonato con una ventaja cómoda, sumando 18 puntos de 21 posibles, producto de seis triunfos y una sola derrota, la cual sufrió a manos de Santa Fe en el estadio Pascual Guerrero.

Con un partido menos, le siguen en la tabla Atlético Nacional, con 15 puntos; Internacional, con 14 puntos, y Millonarios, con 13 unidades, segundo, tercero y cuarto respectivamente.

Tabla de posiciones Liga Femenina

América de Cali: 18 Puntos Atlético Nacional: 15 Internacional: 14 Millonarios: 13 Deportivo Cali: 11 Santa Fe: 10 (+5) Independiente Medellín: 10 (+3) Internacional de Bogotá: 9 Llaneros: 6 (-1) Orsomarso: 6 (-2) Fortaleza: 6 (-4) Junior: 5 Real Santander: 4 (-4) Atlético Bucaramanga: 4 (-14) Deportivo Pasto: 2 Once Caldas: 1

Partidos de la fecha 7

A pesar de haber comenzado este sábado, la fecha 7 de la Liga Femenina se estará reanudando hasta el próximo sábado 11 de abril, extendiéndose hasta el domingo 19 de abril.

Sábado 11 de abril

[3:00PM] Pasto Vs. Millonarios

Domingo 12 de abril

[2:30PM] Nacional Vs. Real Santander

[3:30PM] Bucaramanga Vs. Orsomarso

[3:30PM] Llaneros Vs. Internacional

Miércoles 15 de abril

[3:00PM] Once Caldas Vs. Cali

[5:00PM] Junior Vs. Medellín

Domingo 19 de abril

[5:00PM] Santa Fe Vs. Internacional de Bogotá