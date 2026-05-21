Cristiano Ronaldo se consagra campeón de Arabia con Al-Nassr: repase acá su doblete para el título. (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images) / Yasser Bakhsh

Cristiano Ronaldo volvió a hacer historia en el fútbol mundial tras consagrarse campeón de la Saudi Pro League con Al-Nassr, sumando así el título número 36 de su exitosa carrera profesional.

El delantero portugués continúa ampliando su legado luego de conquistar trofeos con clubes históricos como Sporting CP, Manchester United, Real Madrid y Juventus, además de sus logros con la Selección de Portugal.

Cristiano fue una de las grandes figuras en la última jornada del campeonato saudí, donde Al-Nassr consiguió una contundente victoria 4-1 que terminó asegurando el título liguero.

Le puede interesar: Ignacio Ithurralde tras triunfo sobre O’Higgins: “Muy contento por darle esta mano a Millonarios”

El portugués se reportó con un doblete, marcando al minuto 63’ y posteriormente al 81’, ampliando la ventaja para su equipo en un partido donde también anotaron Sadio Mané al 34’ y Kingsley Coman al 52’.

La pelea por el campeonato se mantuvo cerrada hasta las últimas jornadas. Al-Hilal, equipo donde milita Karim Benzema, terminó como escolta del torneo a tan solo dos puntos del conjunto liderado por Cristiano Ronaldo.

Con este nuevo título, Cristiano continúa agrandando una de las carreras más exitosas en la historia del fútbol, manteniéndose como protagonista y figura determinante incluso a sus 41 años.

Estos son los números de Cristiano por liga

El delantero portugués disputó un total de 30 partidos a lo largo del campeonato, consolidándose como el principal referente ofensivo del equipo saudí. Además, firmó una destacada temporada en el aspecto goleador al marcar 28 anotaciones, números que lo mantuvieron entre los máximos artilleros del torneo durante gran parte del campeonato.

Palmarés de Cristiano Ronaldo

Sporting de Portugal

1 Supercopa de Portugal

Manchester United

3 Premier League

1 UEFA Champions League

1 Mundial de Clubes FIFA

1 FA Cup

2 Copas de la Liga Inglesa (EFL Cup)

2 Community Shield

Real Madrid

4 UEFA Champions League

3 Mundiales de Clubes FIFA

3 Supercopas de la UEFA

2 Ligas de España (LaLiga)

2 Copas del Rey

2 Supercopas de España

Juventus

2 Ligas de Italia (Serie A)

1 Copa de Italia

2 Supercopas de Italia

Selección de Portugal

1 Eurocopa

1 Liga de Naciones de la UEFA

1 Torneo Esperanzas de Toulon (Selección sub-20)

Al-Nassr