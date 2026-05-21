'When the Night Falls', la película que retrata la crudeza de la lucha en campos de concentración nazi

Daniel Auteuil, uno de los actores y directores más respetados y prolíficos del cine francés contemporáneo, dio detalles de ‘When the Night Falls’, una película que relata el esfuerzo que se hizo para salvar a 100 niños judíos de un campo de concentración nazi en Lyon, Francia.

Reconoció que la historia de la película, basada en hechos de 1942, no la conoció hasta su adolescencia, pues él nació luego de la Segunda Guerra Mundial, por lo que asimiló el padecimiento de las personas que perdieron la vida y los que se salvaron en los campos de concentración. Además, comparó que a esas personas las trataban como se hace hoy con los migrantes.

Por eso, destacó que cuando recibió el guion de la película se alegró porque era algo que estaba buscando.

“La realidad que vivieron los que escaparon a la muerte en la IIGM es la que viven los migrantes hoy”, destacó.

De otro lado, se refirió a la época de conflictos en todo el mundo y recordó que hace 30 años todo el planeta hablaba de un desarme, pero “hoy todos hablan del rearme”.

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