Si el carro no era blindado, no estaría aquí: Yanet Mosquera tras ataque armado en vía Panamericana

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Si carro no era blindado, no estaría aquí: Yanet Mosquera tras ataque armado en vía Panamericana

La líder social y defensora de derechos humanos Yanet Mosquera pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca del ataque que sufrió en plena vía Panamericana por hombres armados.

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Relató que cuando se desplazaba por la vía junto a sus escoltas, les atravesaron una camioneta, de la que descendieron hombres vestidos de negro, encapuchados y armados que les hicieron la señal de pare.

Mencionó que, al ver la situación, sus escoltas, a quienes calificó como “los mejores hombres del mundo”, actuaron y decidieron evadir el bloqueo.

“Comenzaron a dispararle indiscriminadamente al vehículo. Mis escoltas, que son los mejores hombres del mundo, tuvieron pericia y salimos del percance. Ellos (escoltas), al ver que eran hombres armados, salieron de allí. Si ese vehículo no hubiera sido blindado, hoy no estaría aquí”, afirmó.

No obstante, señaló que ella pudo salir ilesa de la situación, pero recordó que por ese corredor vial pasan civiles, personas que no tienen protección.

“Ellos (criminales) no ven si son negros, blancos o amarillos”, dijo.

Escuche la entrevista completa aquí: