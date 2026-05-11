Investigan caso en Calarcá, donde el conductor de una plataforma de transporte habría sido asesinado

Armenia

En el Quindío, las autoridades judiciales investigan un extraño caso donde al parecer fue asesinado el conductor de una plataforma de transporte y el vehículo fue incinerado en zona rural del municipio de Calarcá.

La Policía Nacional al informar sobre los hechos divulgados a través de redes sociales, relacionados con la supuesta interceptación e incineración de un vehículo por parte de sujetos armados en zona rural del municipio de Calarcá.

Según la verificación realizada por las autoridades, el vehículo afectado corresponde a un automóvil color azul oscuro, el cual fue hallado incinerado en la vereda Quebrada Negra de esta municipalidad. Según las indagaciones preliminares, este automotor sería utilizado para el transporte de personas a través de plataformas digitales.

De acuerdo con información recopilada en el lugar de los hechos, pudieron establecer que el vehículo habría sido movilizado por dos individuos conocidos en un sector urbano de Calarcá. Sin embargo, hasta el momento se desconocen los motivos que derivaron en la incineración del automotor.

Es importante precisar que, al momento en que ocurrió el hecho, no se encontraba ninguna persona al interior del vehículo, contrario a lo que se ha difundido en algunas redes sociales.

Por otra parte, se pudo establecer que el posible conductor de este vehículo sería una persona hallada sin vida la madrugada del jueves 7 de mayo en el sector del alto del río quien se encontraba indocumentada.

Asimismo, la Policía Nacional aclara que no existen elementos que permitan vincular este caso con la presencia o accionar de grupos armados al margen de la ley en el departamento del Quindío. Desde la Policía señalaron que no existen elementos que permitan vincular este caso con la presencia o accionar de grupos armados al margen de la ley.

El secretario de gobierno de Calarcá, Mario Augusto Castaño dijo que con las autoridades judiciales avanzan en la investigación para determinar móviles y autores de este caso en la villa del Cacique.

Cabe recordar que la persona que fue hallada sin vida en zona rural del alto del río en Calarcá fue identificada como Josuar José Cardoza Villamizar de 35 años de edad que tenía doble nacionalidad venezolana y colombiana y prestaba servicios de transporte a través de la plataforma Uber.