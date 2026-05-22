Hablando de tecnología, liderazgo y confianza empresarial cerró Exponegocios 2026 en Cali

Con más de dos mil asistentes cerró en Cali Exponegocios 2026, realizado por la Cámara de Comercio de Cali demostrando que pese a los desafíos económicos y sociales, los empresarios continúan consolidándose como uno de los principales motores de desarrollo, resiliencia y transformación para el Valle del Cauca.

Exponegocios convocó empresarios, directivos y emprendedores para hablar de mentalidad empresarial, visibilizar el talento regional y conectar al Valle del Cauca con tendencias globales de crecimiento e innovación.

Este evento, que no se realizaba desde el 2019, regreso como un espacio estratégico para impulsar decisiones, fortalecer el liderazgo empresarial y promover una visión de largo plazo basada en la confianza en las capacidades del territorio.

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La agenda académica abarcó temas como la inteligencia artificial por parte de la experta Lital Marom, quien aseguró que: “La inteligencia artificial no es el futuro, es el presente. Las empresas que entiendan cómo integrar estratégicamente serán las que lideren en los próximos años. El crecimiento exponencial no depende solo de la tecnología, sino de la mentalidad con la que los líderes toman decisiones en entornos de cambio.”

Agregó que la inteligencia artificial es como tener un equipo asesor todo el tiempo y hay que usarla.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio de Cali, María del Mar Palau, insistió que hay que confiar en las capacidades del territorio para impulsar el crecimiento empresarial.

“El Pacífico no se detiene. Hoy reafirmamos que cuando creemos en nosotros mismos, en nuestra dignidad y en nuestro talento, somos capaces de transformar nuestra realidad y construir el futuro de la región”, precisó Palao.

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Durante Exponegocios se resaltó el crecimiento empresarial que está teniendo el Pacífico con iniciativas con proyección internacional.

En el tema de E-Commerce, la oportunidad fue para el Luis Ramos quien dirige la empresa Dropi, durante su conferencia expuso cómo logró democratizar el comercio electrónico y llevar una idea creada en el Valle del Cauca a mercados internacionales “millones de personas tienen el talento para emprender, pero no siempre las oportunidades”, explicó Ramos.

También se destacó la cultura y la identidad como una fuente de desarrollo económico y transformación social, especialmente refiriéndose al Pacífico “Nuestros saberes, nuestra cultura y nuestra herencia pueden convertirse en desarrollo económico, oportunidades y transformación social” , así lo afirmó Heydi Parra, líder de Bataua.

El evento también contó con la presencia de personalidades como Rigoberto Urán, quien contó su experiencia como empresario desde la perseverancia.

“Hay que aprender a ganar dinero preparándose, entrenándose, teniendo ambición y paciencia, porque emprender, como se reiteró en el evento, no es una carrera de velocidad, sino de resistencia”, dijo el deportista.

Otro de los invitados que resaltó fue la participación del cantante Yuri Buenaventura, quien se refirió a la importancia de la formación para hacer negocios sostenibles.

“Es que nosotros tenemos el insumo cultural, nosotros tenemos las herramientas que están en la cultura, en la salsa, la música, etc. Lo que falta es la formación técnica del emprendedor. Yo siempre escogí el mejor músico, el mejor arreglista, el mejor productor, todo lo mejor para la música, pero nunca escogí un gerente”, expresó el artista.

Durante dos días la Cámara de Comercio de Cali a través de Exponegocios 2026, ratificó su compromiso para apoyar e impulsar las empresas que generan empleo y dinamizan la economía en la región y que anhelan una proyección internacional.