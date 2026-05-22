Cae en Buenaventura presunto colaborador de disidencias Farc que movía armas por el río Micay

Alias “Chene”, señalado de integrar las redes de apoyo de la estructura “Jaime Martínez” de las disidencias de las Farc, fue capturado en Buenaventura, Valle del Cauca, durante un operativo adelantado por la Policía en inmediaciones de la Terminal de Transportes.

El capturado fue identificado como Lenier Angulo, de 26 años, quien era requerido mediante orden judicial por el delito de concierto para delinquir agravado.

Según las investigaciones, alias “Chene” presuntamente realizaba labores de inteligencia criminal contra la Fuerza Pública y apoyaba el transporte de integrantes armados, armamento, víveres y otros abastecimientos utilizados por la organización ilegal en el departamento del Cauca.

Las autoridades señalaron que el hombre tendría injerencia principalmente en el municipio de López de Micay y en corredores estratégicos sobre el río Micay, donde presuntamente facilitaba la movilidad de integrantes de la estructura “Jaime Martínez”.

La general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Valle, indicó que durante este año han sido capturadas 12 personas señaladas de pertenecer a las disidencias de las Farc, de las cuales tres estarían vinculadas a esta estructura ilegal.