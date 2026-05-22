Barrios de Cali con trabajos de EMCALI este viernes 22 de mayo
Energía, acueducto y alcantarillado en distintos sectores de la ciudad.
Acueducto
Reparaciones
- Acopi – Calle 14 con carrera 39
- Salomia – Carrera 2C # 46-03
- El Vergel – Carrera 31A # 46-114
Energía
Reparaciones
- Capri – Carrera 73 entre calles 5 y 6 (Circuito La Hacienda)
- Villa Carmelo – Normalización de fusibles (Circuito La Montaña)
- Vereda El Diamante, vía a Dapa – despeje arbóreo y reparación (Circuito Los Cerros)
Suspensión temporal del servicio (7:00 a.m. – 5:00 p.m.)
- Vipasa – Calle 51N entre Av. 2BN y Av. 2IN (Circuito Alto Menga)
Trabajos sin suspensión
- Alfonso López, comuna 7 – Calle 70 con carrera 7L Bis
(desmonte y adecuación de redes dentro de la estrategia “Operación Cali sin Enredos”)
Alcantarillado
Limpieza y mantenimiento
- Canal Oriental – barrios El Vergel y Antonio Nariño.