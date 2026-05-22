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22 may 2026 Actualizado 13:17

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Cali

Barrios de Cali con trabajos de EMCALI este viernes 22 de mayo

Energía, acueducto y alcantarillado en distintos sectores de la ciudad.

Foto: Emcali

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Cali
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Acueducto

Reparaciones

  • Acopi – Calle 14 con carrera 39
  • Salomia – Carrera 2C # 46-03
  • El Vergel – Carrera 31A # 46-114

Energía

Reparaciones

  • Capri – Carrera 73 entre calles 5 y 6 (Circuito La Hacienda)
  • Villa Carmelo – Normalización de fusibles (Circuito La Montaña)
  • Vereda El Diamante, vía a Dapa – despeje arbóreo y reparación (Circuito Los Cerros)

Suspensión temporal del servicio (7:00 a.m. – 5:00 p.m.)

  • Vipasa – Calle 51N entre Av. 2BN y Av. 2IN (Circuito Alto Menga)

Trabajos sin suspensión

  • Alfonso López, comuna 7 – Calle 70 con carrera 7L Bis

(desmonte y adecuación de redes dentro de la estrategia “Operación Cali sin Enredos”)

Alcantarillado

Limpieza y mantenimiento

  • Canal Oriental – barrios El Vergel y Antonio Nariño.

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