Adolescente de 17 años resultó herida en Buenaventura durante una balacera

El Concejo Distrital de Buenaventura manifestó su profunda preocupación frente a la compleja situación de orden público que atraviesa la ciudad.

Una adolescente de 17 años resultó herida por una bala perdida en medio de una balacera registrada en el distrito de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca, durante las intensas lluvias que se presentaron sobre la ciudad.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, la menor se encontraba en el parque del barrio Kennedy junto a otros jóvenes cuando presuntos hombres armados llegaron al lugar y comenzaron a disparar de manera indiscriminada.

En medio del ataque, la adolescente fue impactada por un proyectil y quedó lesionada. La comunidad auxilió a la menor y la trasladó de inmediato a un centro asistencial, donde recibió atención médica.

“La adolescente de 17 años ingresó lesionada por arma de fuego a la Clínica Santa Sofía”, confirmó la Policía de Buenaventura.

Las autoridades indicaron que avanzan las investigaciones para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y establecer los móviles del ataque armado ocurrido en este sector de Buenaventura.

La Policía Nacional hizo un llamado a la comunidad para aportar información que permita avanzar en la investigación y dar con el paradero de los responsables.