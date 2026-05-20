La Universidad Nacional abrirá la carrera de Farmacia en Palmira desde 2027

La Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, abrirá el programa de Farmacia a partir del periodo académico 2027-1, con 40 cupos disponibles. Con esta oferta, la institución se convertirá en la única universidad pública del Valle del Cauca que ofrece esta carrera.

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La región concentra el 30,5 % de las exportaciones farmacéuticas del país. En Cali y sus alrededores hay 528 empresas dedicadas a la producción, investigación y desarrollo de medicamentos, con un movimiento económico cercano a los 14,4 billones de pesos.

El programa busca formar profesionales capaces de trabajar en la atención farmacéutica, la investigación científica, la formulación de políticas regulatorias y la gestión de la calidad en salud. Según explicó el decano de la Facultad de Ingeniería y Administración de la sede Palmira, Carlos Humberto Mora, el país enfrenta un déficit de profesionales en esta área, lo que abre oportunidades laborales para las primeras cohortes.

La nueva carrera tendrá un enfoque “One Health”, que integra la salud humana, animal y ambiental. Además, incorporará conocimientos sobre biodiversidad y saberes ancestrales del Pacífico colombiano y la Amazonía para el desarrollo de nuevos medicamentos.

El programa toma como base la trayectoria de más de 100 años de Farmacia en la sede Bogotá, mantendrá el 90 % de su estructura académica e incorporará asignaturas optativas de ingenierías y medicina veterinaria. La universidad vinculará 20 nuevos docentes y adelanta adecuaciones de laboratorios e infraestructura.

Actualmente, la sede Palmira cuenta con un 65 % de ocupación de salones y laboratorios, lo que permitirá recibir a los nuevos estudiantes.

Con la apertura del programa, la Universidad Nacional busca fortalecer la formación de talento en el suroccidente colombiano y responder a la creciente demanda de profesionales del sector farmacéutico.