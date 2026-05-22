En Palmira rescatan a familia secuestrada; les pincharon las llantas al carro para llevárselos

Una familia conformada por dos adultos y dos menores de edad fue rescatada luego de ser secuestrada en zona rural de Palmira, Valle del Cauca, tras caer en una modalidad delincuencial con objetos pinchallantas sobre la vía que comunica a Palmira con El Cerrito.

Según la investigación preliminar, la familia regresaba hacia Palmira luego de realizar una entrega comercial cuando una de las llantas de la camioneta presentó una falla, obligándolos a detenerse sobre la vía.

En ese momento, seis hombres armados interceptaron el vehículo y trasladaron a las víctimas hacia una zona boscosa, donde permanecieron secuestradas mientras los delincuentes exigían 10 millones de pesos para dejarlos en libertad. Entre las víctimas se encontraban dos niños de 2 y 11 años.

De acuerdo con el relato entregado por las víctimas, los delincuentes golpearon y amenazaron al padre de familia, para obligarlo a desbloquear su teléfono celular y contactar a familiares y conocidos con el fin de exigir el dinero.

El rescate se produjo cerca de las 11:30 de la noche, dos horas después del secuestro, tras un operativo adelantado por unidades del GAULA y otras dependencias de la Policía Valle, luego de que un ciudadano alertara sobre el posible plagio.

“EL GAULA despliega un plan candado; en la búsqueda ubican a los delincuentes, se enfrentan a tiros y, en el intercambio de disparos, se inicia una persecución que deja la captura de uno de los secuestradores y el rescate sano y salvo de los integrantes de la familia”, relató la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Valle.

Durante el procedimiento fue capturado Alexander Luna, de 38 años, señalado de participar en el secuestro extorsivo. Las autoridades investigan su presunta relación con una estructura delincuencial dedicada a secuestros, homicidios selectivos y robos mediante la modalidad de pinchallantas en carreteras del Valle del Cauca.

En el operativo también fue incautado un lazo que, según las víctimas, iba a ser utilizado para amarrarlos durante el cautiverio.

El capturado quedó a disposición de la Fiscalía mientras avanzan las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos por secuestro extorsivo.