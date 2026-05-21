EMCALI inaugura nueva planta solar en Terminal del MIO Simón Bolívar

Con la instalación de 2.074 paneles solares, EMCALI inauguró en la Terminal Simón Bolívar la granja de energía solar más grande desarrollada hasta ahora por Empresas Municipales de Cali dentro del sistema de transporte masivo MIO.

La infraestructura está ubicada en las cubiertas de la terminal, en la calle 25 con carrera 66, al sur de Cali, y ocupa cerca de 7 mil metros cuadrados de espacio público destinado a la generación de energía limpia.

El ingeniero Rodrigo Bolaños, director del componente de generación de energía de EMCALI, explicó que este es el primer proyecto de este tipo desarrollado en espacios públicos de la ciudad.

“Con más de 2 mil paneles solares de alta eficiencia, de última tecnología, ocho inversores, con este proyecto estamos entregando la energía directamente al sistema de producción local de EMCALI. Este proyecto tiene una vida útil de cerca de 25 años y una inversión cercana a los $6 mil millones de pesos con recursos propios”, afirmó Bolaños.

Le interesa: Comando Sur de EE.UU. y Armada incautan 688 kilos de cocaína en aguas de Buenaventura

Esta es la tercera granja solar inaugurada por EMCALI. La primera fue instalada en la estación Aguablanca y la segunda en la estación Río Cali, según confirmó el gerente general de la entidad, Roger Mina.

“Con esa energía limpia se pretende combatir tres cosas: la pobreza energética, el cambio climático y también el costo de la energía. Vamos a tener una energía a un mejor precio y que evita la emisión de gases invernadero y contribuye a la sostenibilidad financiera del masivo porque parte de los ingresos de la venta de esta energía van al sistema de transporte”, puntualizó Mina.

Lea también: Protestas de transportadores generan cierres y bloqueos en varios puntos de Cali

Desde la Terminal Simón Bolívar se generarán cerca de 1,9 GWh de energía al año, con una capacidad instalada de 1.140 kWp, suficiente para atender la demanda energética de aproximadamente 900 familias.

Además, esta planta permitirá evitar la emisión de cerca de 300 toneladas de CO₂ anuales, contribuyendo a la reducción de la huella de carbono en la ciudad.

Como parte del proyecto, EMCALI Telecomunicaciones también instaló un punto de internet gratuito para los usuarios del sistema MIO en la terminal.

La entidad confirmó además que avanza en otros proyectos de energía solar en Cali y la futura planta solar de Mulaló, que sería la más grande del suroccidente colombiano.