Al menos un comunero muerto y varios heridos dejan enfrentamientos entre comunidades indígenas en Cauca

Silvia, Cauca. Una grave situación de orden público y humanitaria se registra en el oriente del departamento, en medio de enfrentamientos entre comunidades indígenas Misak, del resguardo de Guambía, y Nasa del resguardo de Pitayó, que dejan al menos un comunero muerto y varios heridos.

Las confrontaciones se presentan en el sector de La Ensillada, zona rural de este municipio, por cerca de nueve mil hectáreas de tierra que ambas comunidades consideran parte de sus territorios ancestrales.

La disputa territorial, según las autoridades indígenas Misak, se agravó tras decisiones y procesos de clarificación adelantados por la Agencia Nacional de Tierras, ANT, sobre predios reclamados por ambas comunidades. En medio de esta situación, el pueblo Misak denuncia afectaciones a más de 250 familias, además de presuntos bloqueos, amenazas y restricciones de movilidad dentro del territorio.

En medio de la disputa fue asesinado Luis Enrique Tunubala Fernández, integrante de la autoridad tradicional del resguardo de Guambía.

La secretaria de Salud del Cauca, Carolina Camargo, confirmó que los enfrentamientos hasta el momento dejan varias personas heridas, quienes debieron ser trasladadas a centros asistenciales del norte del departamento debido a la gravedad de las lesiones.

¿Qué dicen las autoridades Misak?

En un comunicado, las Autoridades Ancestrales del Resguardo Indígena Colonial de Guambía responsabilizaron al Estado colombiano por la falta de soluciones frente al conflicto territorial y aseguraron que desde hace varios meses habían advertido sobre el riesgo de hechos violentos en esta zona del oriente caucano.

Las autoridades Misak señalaron que acudieron a diferentes entidades nacionales, entre ellas la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Agricultura, buscando una salida institucional al conflicto sin obtener respuestas de fondo.

Además, aseguraron que el Estado colombiano conocía las tensiones existentes en el territorio y denunciaron la presencia de bloqueos y restricciones que, según indicaron, venían afectando a las comunidades Misak asentadas en la zona.

Pronunciamiento del CRIC

El Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, expresó su respaldo a las autoridades y comunidades indígenas de Pitayó y rechazó las acciones violentas registradas en el territorio.

La organización aseguró que los enfrentamientos habrían iniciado tras agresiones denunciadas por integrantes de la comunidad Misak de Guambía contra comuneros del resguardo de Pitayó, situación que, según el CRIC, puso en riesgo la vida, la integridad y la armonía de las comunidades.

Además, el CRIC alertó sobre la grave afectación humanitaria derivada de los enfrentamientos y pidió garantías para la atención médica de las personas heridas, denunciando restricciones al ingreso de misiones médicas en la zona.

Llamado al diálogo

La senadora y líder indígena Aida Quilcué también se pronunció frente a la situación y pidió de manera urgente la intervención del Gobierno Nacional para facilitar escenarios de diálogo entre ambas comunidades.

La congresista solicitó la presencia en el Cauca de una comisión de alto nivel integrada por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras, con el fin de buscar soluciones al conflicto territorial y evitar una mayor escalada de violencia.

“Busquemos todos los mecanismos de diálogo para encontrar soluciones a este conflicto territorial histórico”, expresó Quilcué.

Organismos indígenas, autoridades ancestrales y defensores de derechos humanos hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional, organismos internacionales y entidades humanitarias para intervenir en la zona y evitar que la situación continúe escalando.