Seis muertos y más de 100 heridos por las confrontaciones entre indígenas en Cauca

Silvia - Cauca

Las autoridades departamentales informaron que preliminarmente el número de muertos se elevó a seis y a 105 los heridos tras las confrontaciones entre las comunidades indígenas Nasa y Misak en zona rural del municipio de Silvia, Cauca.

En el territorio la situación sigue siendo tensa a pesar de que la gobernación del Cauca, la Defensoría del Pueblo y voceros del ministerio del Interior activaron acciones inmediatas para frenar la confrontación y recuperar los caminos del diálogo.

Entre los fallecidos se encuentran dos comuneros Misak y dos del pueblo Nasa.

La secretaria de salud departamental, Carolina Camargo explicó que se activaron las medidas necesarias para brindar la atención oportuna y salvaguardar la integridad de las personas afectadas.

Las confrontaciones por tierras se desarrollaron con piedras, palos, armas cortopunzantes y explosivos durante toda la jornada.

Las dos comunidades se señalan entre sí por las transgresiones recientes y pasadas ante presuntas perturbaciones al predio en disputa y también por quién inició las agresiones.

Liliana Pechené, lideresa Misak afirmó que este tipo de situaciones son reiterativas y señaló al Cric de las alteraciones al orden. “Ha provocado la muerte de los Misak”, dijo.

Por su parte, Edgar Fernández, consejero mayor del Cric lamentó la situación que deja muertos y heridos, puntualizó que, “este asunto no es nuevo, esta no es la apuesta del movimiento indígena, buscamos el diálogo, pero la arremetida de Guambía ha sido agreste”.

Entretanto, la secretaria de gobierno del Cauca, Maribel Perafán aseveró que se instaló un Puesto de Mando Unificado para atender todas situaciones derivadas de la emergencia humanitaria generada por las confrontaciones.

“Buscamos acercamientos permanentes y acompañamiento a las autoridades locales para evitar mayores confrontaciones. Hicimos un llamado a atender la situación de forma humanitaria para hacer el levantamiento de los fallecidos y atender de manera oportuna a los heridos”, dijo.

Gabriel Rondón, viceministro del Interior afirmó que en principio generaron acciones de tinte humanitario para intentar apaciguar los ánimos. “Queremos hacer un llamado a los compañeros y compañeras; no es con la violencia, ni con la fuerza como logramos los objetivos, un poco de cordura y de calma”, resaltó.

Desde diferentes instituciones y organizaciones sociales invitaron a las comunidades ancestrales hermanas al diálogo y frenara las confrontaciones.

La Fuerza Pública llegó al territorio y acordonó la zona, sin embargo, hay temor a que las disputas continúen y el número de muertos y heridos incremente.

La situación en Silvia, Cauca, es tan compleja que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez llegó al territorio para realizar una mesa de seguridad con la cúpula militar y de Policía con el objetivo de analizar la situación entre los pueblos originarios.