Giro de Italia etapa 11: promete ataques en la montaña y una nueva batalla por la maglia rosa

El Giro de Italia volverá a vivir una jornada clave este miércoles 20 de mayo con la disputa de la etapa 11 entre Porcari y Chiavari, un recorrido de 195 kilómetros que podría comenzar a marcar diferencias importantes entre los principales candidatos al título.

Después de la intensa contrarreloj del martes, la clasificación general quedó más apretada y la expectativa aumenta de cara a una fracción de media montaña diseñada para favorecer ataques y movimientos estratégicos.

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La última jornada dejó como gran protagonista al italiano Filippo Ganna, quien dominó completamente la contrarreloj entre Viareggio y Massa. El corredor del Ineos fue el más fuerte de principio a fin y registró un tiempo impresionante que le permitió imponerse con autoridad sobre sus rivales directos. Su actuación no solo confirmó su enorme capacidad en este tipo de etapas, sino que además sacudió la clasificación general y fortaleció al equipo británico de cara a las jornadas más exigentes de montaña.

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Pese a los movimientos en la general, el portugués Afonso Eulálio logró conservar la maglia rosa, aunque con una ventaja mucho más reducida sobre el danés Jonas Vingegaard, quien continúa descontando segundos y se mantiene como uno de los grandes favoritos para quedarse con el Giro. Otro de los beneficiados de la contrarreloj fue Thymen Arensman, que escaló posiciones y ahora aparece como una amenaza importante en la pelea por el podio.

La etapa 11 tendrá un perfil mucho más explosivo que podría provocar nuevas diferencias entre los favoritos. El recorrido contará con cerca de 2.939 metros de desnivel acumulado y tres ascensos puntuables: el Passo del Termine, el Colle di Guaitarola y la Colla dei Scioli. Además, el Kilómetro Red Bull ubicado en Cogorno, a poco más de 12 kilómetros de la meta, podría convertirse en un punto decisivo para bonificaciones y ataques de última hora.

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Con la alta montaña todavía por delante, varios equipos buscarán empezar a mover la carrera desde ahora para ganar tiempo o poner en dificultades a sus rivales directos. La etapa aparece como una oportunidad ideal para corredores ofensivos y escaladores que quieran aprovechar el desgaste acumulado tras la contrarreloj.

En Colombia, la transmisión de la etapa 11 del Giro de Italia comenzará desde las 5:30 a. m. por las plataformas digitales .