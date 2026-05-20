Clasificación general del Giro de Italia: ¿Cómo quedaron Egan Bernal y Einer Rubio, tras etapa 11?

Se disputó la etapa 11 del Giro de Italia, la cual tuvo un recorrido de 165 kilómetros entre Porcari y Chiavari, la cual dejó como vencedor al ecuatoriano Jhonatan Narváez, quien logró su tercera victoria en la actual edición de la Corsa Rosa.

Reviva acá las emociones de la etapa 11

La fracción, que tuvo dos puertos de tercera categoría y uno de segunda, tuvo una fuga inicial de 12 pedalistas, en la que permaneció Narváez. En los últimos kilómetros, atacó el español Enric Mas y se fue a su rueda el ecuatoriano, quien sobre la recta final aceleró y el pedalista del Movistar se quedó sin piernas para responder.

Egan Bernal llegó en el puesto 19 a 3 minutos y 24 segundos de Narváez, integrando el pelotón principal en el que marcharon el líder Afonso Eulálio y Jonas Vingegaard.

Por su parte, Einer Rubio llegó en la casilla 63 a 14 minutos y 10 segundos, por lo que siguió perdiendo tiempo en la clasificación general. No obstante, no se descarta su intento por una victoria de etapa.

Así terminó la etapa 11 del Giro de Italia

Pos. Ciclista Equipo Tiempo 1. Jhonatan Narváez Team UAE 4:33:43 2. Entic Mas Movistar +1′54″ 3. Diego Ulissi Astana +1′59″ 23. Egan Bernal Ineos +3′47″ 117. Einer Rubio Movistar Team +7′36″

Así quedó la general tras la etapa 11

Afonso Eulálio mantuvo un día más la maglia rosa y contuvo la diferencia con la que cerró la etapa 10, respecto a Jonas Vingegaard, que es de 27 segundos. El tercero en la clasificación también sigue siendo el neerlandés Thymen Arensman, que quedó a 1′57″ del líder.

En el caso de Egan Bernal, perdió dos posiciones, pero mantuvo la misma diferencia respecto al líder, que es de 5 minutos y 39 segundos. Einer Rubio, por su parte, cayó 3 posiciones y quedó en la casilla 40, perdiendo casi 11 minutos respecto al tiempo con el que quedó después de la contrarreloj individual.