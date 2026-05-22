Enviaron a prisión a extranjero que hizo propuestas sexuales a adolescente de 16 años en Medellín

Medellín

Un juez envió a prisión a un extranjero capturado en flagrancia en el sector de Provenza, en Medellín, luego de que presuntamente realizara propuestas sexuales una adolescente de 16 años.

De acuerdo con las autoridades, el hombre fue detenido gracias a la reacción inmediata de familiares de la menor, ciudadanos y uniformados de la Policía Nacional que atendieron la situación en la zona.

Tras su captura, el extranjero fue presentado ante un juez, quien legalizó el procedimiento y le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad mientras avanza el proceso judicial.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre el caso y aseguró que en la ciudad no habrá tolerancia frente a hechos que vulneren la integridad de niños, niñas y adolescentes.

“El mensaje en Medellín es claro: quien venga a vulnerar la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes tendrá la respuesta contundente de las autoridades”, señaló el mandatario local en su cuenta de X.

Otros casos

Este caso se suma al de un estadounidense que fue condenado a 30 años de prisión en su país por presionar a través de mensajes de texto a una menor de 14 años para que produjera material sexual a cambio de pagos electrónicos en Medellín.

Ramón Arellano Sandoval, de 65 años fue condenado por un juez federal de Estados Unidos por los delitos de intento de explotación sexual e intento de producción de material de abuso sexual infantil.

Según las cifras oficiales, desde 2024 han sido capturados 32 extranjeros en Medellín por delitos relacionados con explotación sexual de menores.

Las autoridades reiteraron que continúan reforzando los operativos y controles en sectores turísticos y de alta afluencia de visitantes, con el objetivo de prevenir delitos contra menores de edad y garantizar la seguridad en la capital antioqueña.