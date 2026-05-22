Bello despliega campaña y operativos contra la venta ilegal de terrenos en el Cerro Quitasol

Bello, Antioquia

Tras el incendio ocurrido hace algunos días en la parte alta de Niquía, la Alcaldía de Bello desplegó un operativo de vigilancia y control en el Cerro Quitasol con el fin de frenar la ocupación ilegal de terrenos y poner la lupa sobre la venta irregular de lotes en esta zona protegida.

Durante la intervención, realizada por las autoridades en el sector conocido como “Ciudad Perdida”, se evidenció la construcción irregular de más de 500 predios en espacio público, lo que constituye una violación al artículo 140 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, norma que prohíbe los comportamientos que afectan la integridad y el cuidado del espacio público en Colombia.

El secretario de Seguridad de Bello, Wber Zapata Lopera, hizo un llamado a la ciudadanía para que la comunidad bellanita sea parte activa en la prevención de estas problemáticas: “Necesitamos la corresponsabilidad de todos para proteger nuestro pulmón verde. Invitamos a denunciar cualquier acto irregular como la construcción o urbanización en zonas no permitidas”.

Cabe mencionar que recientemente la Fiscalía General de la Nación elevó el loteo ilegal en el Cerro Quitasol a noticia criminal, lo que facilitará que la Alcaldía tome medidas judiciales contundentes y ponga freno a su expansión.

Ante esta situación, la Administración local lanzó la campaña “Nuestro verde no está en venta” y habilitó la línea de WhatsApp 301 726 71 72 para recibir denuncias ciudadanas que permitan identificar y capturar a los responsables de estos delitos.

La Alcaldía de Bello informó que estos operativos de monitoreo y control, realizados en articulación con las secretarías de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Medio Ambiente y Gestión del Riesgo, el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional y el Ejército Nacional, serán permanentes. Dichos operativos se llevarán a cabo de forma coordinada con la Inspección de Control Urbano y la Fuerza Pública, con el propósito de proteger este importante ecosistema y prevenir riesgos para la comunidad.