Tres funcionarios de la alcaldía fueron agredidos por un conductor infractor; uno con lesiones grave

Conductor de una grúa quedó con lesiones graves por la agresión de un motociclista

Medellín

Durante un procedimiento de la Secretaría de Movilidad en la comuna trece de Medellín, tres funcionarios de la entidad fueron agredidos por un hombre. Una de las víctimas sufrió lesiones de consideración según el reporte de la alcaldía.

En el lugar, a un hombre le inmovilizaron la moto y le generaron un comparendo por conducir sin licencia; luego se retiró de la zona, pero cuando la grúa se retiraba del lugar con tres trabajadores, el conductor y dos personas, el sancionado motociclista le lanzó una piedra al parabrisas, generándole fractura de cráneo y pómulo al conductor, por lo que requerirá una intervención quirúrgica.

“Este delincuente ya se encuentra plenamente identificado y fue denunciado penalmente para que responda por tentativa de homicidio y lesiones personales. No vamos a tolerar agresiones a nuestros funcionarios o contratistas, que lo único que hacen es trabajar diariamente para proteger la vida y garantizar la seguridad vial de los ciudadanos”, manifestó el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz.

En el lugar, las autoridades inmovilizaron 11 motocicletas por diferentes infracciones al código de tránsito.