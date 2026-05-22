El ejército destruyó un artefacto explosivo del Clan del Golfo en zona rural de Andes, Antioquia

Antioquia

La Cuarta Brigada del Ejército reportó la ubicación de un artefacto explosivo en zona rural del municipio de Andes que estaba poniendo en riesgo a la población civil porque estaba cerca de una vía.

El reporte de la entidad castrense indica que el artefacto explosivo improvisado fue hallado en la vereda Guaimaral, donde un grupo especialista en explosivos conocido como EXDE lo detonó de manera controlada. Al parecer, lo habría instalado el Clan del Golfo.

Otra acción contra el Clan del Golfo

En el municipio de San Francisco Oriente de Antioquia, el Ejército realizó un operativo contra la subestructura Gener Morales del Clan del Golfo en la vereda La Florida. Allí, ingresaron a una casa en la que capturaron a tres personas, entre ellas, un presunto cabecilla conocido con el alias de “Mono Chucho”, quien estaría manejando varios laboratorios de coca, uno destruido por las autoridades.

“Durante la operación militar, se incautaron 4 pistolas, 3 escopetas, 4 proveedores para pistola, 61 cartuchos de diferentes calibres, 11 radios de comunicación y 2 antenas para estos equipos. Asimismo, fueron hallados cuadernos con información de inteligencia delictiva y finanzas, además de material de proselitismo”, reportó el Coronel Rogel Sánchez, Jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante de la Cuarta Brigada.

En la vivienda también hallaron una caneca enterrada que contenía hamacas, equipos de campaña, chalecos multipropósito, camuflados pixelados y una pañoleta alusiva al grupo ilegal. De igual manera, se encontraron 10 celulares, tres vehículos y dos motocicletas.