Así abandonaron el cuerpo de Yulixa Toloza en Apulo (Cundinamarca)

Medicina Legal confirma que el cuerpo hallado en la vía Apulo corresponde a Yulixa Toloza

Justicia

Yulixa Toloza, la mujer de 52 años, que confió en que le practicarían debidamente una lipólisis láser, habría muerto mientras era transportada en el vehículo relacionado con María Fernanda Delgado, y su cuerpo habría sido abandonado en Apulo (Cundinamarca).

La fiscal del caso, Juana Acosta, señaló que “la desecharon sin piedad”.

Se escuchó en medio de la audiencia: “Ese vehículo no solamente para en cercanías de Apulo y ahí se detiene por un espacio de 30 minutos y después, su señoría, tristemente, luego de abandonar el cuerpo de la señora Yulixa Toloza, se regresa con destino a Bogotá. Allí, la señora María Fernanda Delgado y el señor Edison Torres recogen a sus menores hijos. Desde allí desciende el denominado médico, señor Eduardo David Ramos”.

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Señaló también que, luego de llegar a Bogotá, emprenden el viaje hacia Norte de Santander y Venezuela.

También se logró determinar que Eduardo David Ramos se dirigió al aeropuerto El Dorado para desplazarse hasta la ciudad de Cúcuta.

“Ese vehículo, que transita por varios departamentos y varios municipios, llega a Cúcuta, su señoría, y allí es guardado en el garaje de la señora Yaneth Montagut”.

Yulixa Toloza, quien desapareció en Bogotá. Ampliar Yulixa Toloza, quien desapareció en Bogotá. Cerrar

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La fiscal Acosta detalló que Kelvin Daniel Sequera Delgado y Jesús Alberto Hernández Morales tuvieron un papel importante en la supuesta intención de destruir la prueba clave: el vehículo en el que se encontraron evidencias como cabello, sangre, células de piel y huellas, además de recibos de peajes y una SIM card.

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Así llegó el carro

“A bordo del vehículo, como efectivamente lo señalé, de placas UCQ 340, marca Chevrolet, color gris, llega a la ciudad de Cúcuta, sector Los Patios, y el día 14 de mayo de 2026, la señora María Fernanda Delgado Hernández y el señor Edison Torres, en compañía de sus menores hijos, dejan ese vehículo en la casa de la señora Consuelo Montagut”, dijo.

Narró la fiscal que el 17 de mayo se activó el mecanismo de búsqueda urgente para encontrar a la víctima (Yulixa Toloza) y se verificó que el vehículo se encontraba en la residencia de Montagut.

“El 17 de mayo de 2026 se presentan en esa vivienda los señores Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvin Daniel Sequera Delgado, quienes habían sido contactados por la señora María Fernanda Delgado con el fin de ubicar y retirar de la vivienda de la señora Yaneth Montagut el vehículo ya referido, de placas UCQ 340, para llevarlo a un parqueadero y luego venderlo con urgencia”, dijo la fiscal.

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Chats

Los procesados entregaron a la Sijín de la Policía Nacional y a la Fiscalía unas conversaciones de WhatsApp en las que se les advirtió que tenían que utilizar tapabocas para pasar desapercibidos.

“Se advierte allí también, en unos chats que fueron entregados de manera voluntaria por los aquí indiciados, que les decían que debían utilizar tapabocas para que no los vieran, y menos la misma señora que estaba custodiando ese carro en su garaje”, detalló.

Posteriormente, agentes de la Sijín de la Policía Nacional aprehendieron a los ciudadanos venezolanos y extrajeron elementos materiales probatorios del vehículo que son claves en la investigación.

Cabello, células de piel, rastros de sangre, recibos de peajes y una SIM card fueron incautados por las autoridades en medio de la inspección del vehículo.