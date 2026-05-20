Militantes del Pacto Histórico en Bolívar desmienten acusaciones y denuncian a exalcalde Dau

Un grupo de líderes del Pacto Histórico en Bolívar presentó acciones legales ante la Fiscalía General de la Nación contra el exalcalde de Cartagena, William Dau Chamat, tras considerar que varias de sus declaraciones públicas afectan el buen nombre de integrantes de esa colectividad política.

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De acuerdo con los dirigentes, desde hace varias semanas el exmandatario viene realizando señalamientos contra miembros del movimiento, mencionando presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de recursos y supuestos hechos de corrupción vinculados a campañas políticas.

Ante esta situación, representantes del partido decidieron radicar denuncias penales, además de una acción de tutela y una petición formal para que el exalcalde se retracte públicamente de las acusaciones realizadas.

Entre los asistentes, estuvo Amaury Julio, quien recientemente obtuvo una curul en la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico. También participaron dirigentes como Javier Marrugo, Hernando Samudio, Pedro Herrera y el abogado Adil Meléndez.

Los líderes políticos sostienen que las afirmaciones hechas por Dau Chamat podrían constituir delitos como injuria y calumnia. Asimismo, manifestaron que buscan medidas para impedir que el exalcalde participe en eventos, reuniones o actividades políticas relacionadas con el movimiento en Cartagena y el departamento de Bolívar.

Durante el encuentro con medios y simpatizantes, los representantes del partido reiteraron que acudirán a las instancias judiciales necesarias para defender su reputación y solicitaron a nivel nacional que el exmandatario sea apartado de escenarios donde tenga participación la colectividad de izquierda.