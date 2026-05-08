Rector denuncia represión contra estudiantes de la Pedagógica tras protesta por tarifa diferencial

EDUCACIÓN

El rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Helberth Augusto Choachí, denunció presuntas acciones desmedidas por parte de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, UNDMO, contra estudiantes que participaron en una movilización realizada la noche del 7 de mayo en inmediaciones de la calle 72 de Bogotá.

Según explicó el directivo, la jornada comenzó hacia las cinco de la tarde con “un acto de movilización creativo y cultural” para reclamar una tarifa diferencial para jóvenes en el transporte público y exigir el cese de agresiones en estaciones de TransMilenio.

Choachí aseguró que durante la manifestación se generó una acción desmedida por parte de la UNDMO y afirmó que estudiantes y miembros de la comunidad universitaria fueron afectados “no solo por la acción desmedida, sino por la intención directa de lesionarnos”.

El rector también alertó sobre otros hechos ocurridos durante la mañana del mismo día.

“Hoy también, en la mañana, dos estudiantes fueron agredidos en distintas estaciones de TransMilenio. Esto parece un ataque sistemático contra los jóvenes en la ciudad”, afirmó.

En sus declaraciones, el rector señaló que existe preocupación por presuntos actos de perfilamiento y riesgos contra la integridad de los estudiantes de la universidad.

“Esto nos ha puesto a reflexionar sobre la sistematicidad que se viene estableciendo contra nuestros jóvenes”, manifestó.

El rector hizo un llamado a TransMilenio, al Distrito y a distintos sectores sociales para abrir un espacio de diálogo sobre la situación.

“Queremos establecer una mesa técnica de reflexión y discusión sobre la tarifa diferencial, la cultura ciudadana y el cuidado de la vida de nuestros jóvenes en el sistema de transporte público”, concluyó.