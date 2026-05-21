Samacá, Boyacá, los invita este domingo a comer calado y gallina

Samacá

Este domingo 24 de mayo se realizará en el municipio de Samacá la segunda edición del Festival de Sabores y Saberes “A comer calado y gallina”, un evento gastronómico y cultural que resalta las tradiciones culinarias de la región.

Propios y turistas podrán disfrutar de una experiencia única, la cual estará centrada en la degustación de la tradicional gallina y el icónico calado samaquense.

“Nos preparamos para la segunda versión del Festival de Sabores y Saberes a comer calado y gallina. Vamos a tener concursos como nuevamente el comelón de calados, el que desprece más rápido la gallina”, aseguró Wilson Castiblanco Gil, alcalde de Samacá.

Además de la degustación de estos dos grandes productos del municipio, la organización ha dispuesto de una variada programación cultural.

“Tendremos concurso de coplas, música en vivo y un ambiente familiar imperdible. La cita es este domingo 24 de mayo desde las 9:00 de la mañana en el Parque Principal, donde queremos que propios y visitantes disfruten de este evento gastronómico y cultural que resalta las tradiciones culinarias de la región”, añadió el mandatario.

El evento, que se extenderá hasta las 3:00 p.m., combinará sabores auténticos con actividades que preservan el patrimonio cultural local. Entre las atracciones destacadas se encuentran:

• Concurso de coplas.

• Concurso de comelón de calados.

• Concurso de despresar gallina.

• Presentaciones artísticas de danzas, cuerdas pulsadas y coro.

“Vamos a combinar sabores auténticos con actividades que preservan el patrimonio cultural y local. Vamos también a realizar todo este sinnúmero de actividades para que ustedes vengan, disfruten con su familia, pasen un rato agradable, celebren el Día de la Madre quienes no lo han celebrado y disfruten de este festival que fortalece los lazos comunitarios, que une a la región, a la provincia centro, a todo el departamento y que posiciona nuestro municipio como un destino imperdible en Boyacá”, dijo Castiblanco Gil.

Panaderías y restaurantes tradicionales de Samacá participarán de esta segunda versión del festival mostrando sus productos gastronómicos, lo que enriquecerá la oferta y promoverá el talento local.