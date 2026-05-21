Se necesita mejoramiento de vías terciarias en Boyacá

La Gobernación de Boyacá y su Secretaría de Educación siguen adelante con la construcción de la Política Pública de Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria.

El día de ayer invitaron a productores agropecuarios, asociaciones campesinas, comunidades rurales, mujeres, jóvenes y ciudadanía en general a participar en los encuentros provinciales para la construcción de esta política pública.

Javier López, profesional universitario de la secretaría de agricultura de Boyacá y quien lidera el proceso, mencionó que “la política pública tiene un horizonte mucho más grande que los planes de desarrollo tradicionales. Es decir, los planes de desarrollo tradicionales tienen 4 años, mientras que la política pública puede durar perfectamente 10 años”.

Esto trata de garantizar también un presupuesto y unas acciones pensadas desde los territorios para que las personas realmente sean beneficiadas y trasciendan a las administraciones públicas dentro de los periodos normales.

López manifestó que “en este momento nosotros estamos buscando hacer unas mesas que se llamen la fase de agenda pública. En la agenda pública lo que buscamos es precisamente que la gente exprese sus necesidades”.

“Hay algo que es recurrente y es que hay que mejorar las vías. Se requiere de la necesidad de una infraestructura porque los accesos son muy difíciles, aún las vías terciarias, aún las cuestiones a nivel rural, tanto en la infraestructura física como en la infraestructura tecnológica y pues lo que se brinda a nivel urbano no llega con facilidad a los campesinos entonces eso es súper importante”, finalizó.

De esta manera la tecnología viene siendo un punto álgido para el desarrollo de estas comunidades. El cronograma de estos encuentros para socializar la política pública, seguirán hoy en Nobsa, este viernes 22 de mayo en Duitama y en el mes de junio se desarrollarán en otras provincias.