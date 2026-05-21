Hoy Tunja será escenario de capacitación sobre la nueva Plataforma Integrada de Inversión Pública

Con el propósito de fortalecer las capacidades técnicas de los territorios y avanzar en la modernización de la gestión de los recursos públicos, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), a través de la Subdirección General del Sistema General de Regalías (SGR), desarrollará en Tunja una jornada de capacitación sobre la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP), herramienta tecnológica que transformará la administración de los proyectos financiados con recursos públicos en Colombia.

El encuentro se llevará a cabo los días 21 y 22 de mayo y estará dirigido a servidores públicos, equipos técnicos, formuladores de proyectos, secretarías técnicas, actores del Sistema General de Regalías y demás participantes del ecosistema de inversión pública del departamento de Boyacá y la región.

La capacitación abordará los componentes conceptuales y funcionales de la PIIP y su articulación con el ciclo de los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías, permitiendo a los asistentes conocer de primera mano los cambios, procesos y herramientas que harán parte de esta transición tecnológica impulsada por el Gobierno nacional.

La Plataforma Integrada de Inversión Pública es la herramienta desarrollada por el DNP para integrar en un solo sistema las diferentes etapas del ciclo de inversión pública, independientemente de la fuente de financiación. Su implementación permitirá optimizar procesos, fortalecer el seguimiento y control de los proyectos y mejorar la transparencia y trazabilidad de los recursos públicos.

La capacitación en Tunja se desarrollará el 21 de mayo en la Gobernación de Boyacá y el 22 de mayo en el Auditorio Eduardo Caballero Calderón, a partir de las 9:00 am Con este tipo de encuentros, el Gobierno nacional continúa avanzando en la consolidación de herramientas que permitan fortalecer la planeación, mejorar la calidad de la inversión pública y garantizar un mayor control sobre los recursos destinados al desarrollo de los territorios.