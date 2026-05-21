¿Dónde está el Centro de Bienestar Animal que prometieron en Tunja?

Leonardo Quintero representante legal de la veeduría Todo por Tunja, mencionó a Caracol Radio que en el año 2022 se hizo un empréstito donde se incluía el Centro de Bienestar Animal en Tunja pero hasta el momento no se ha construido esa obra en Tunja.

“Nosotros tenemos una veeduría llamada Todo Por Tunja Control Ciudadano. Esta veeduría nació porque existen muchísimas preguntas de los ciudadanos hacia la administración municipal, no solo de la que pasó, sino administraciones pasadas. En este caso le hicimos veeduría a un contrato del Centro de Bienestar Animal que fue muy sonado en la alcaldía de Mikhail Krasnov tanto la alcaldía de Alejandro Fúneme. Entonces se supone que es un proyecto que debió haberse entregado hace muchos años, más o menos se está avisando desde el 2020-2022 que el contrato iba a salir pero se ha convertido en un contrato polémico porque tan solo deja muchas dudas y no existe ninguna obra en este momento”.

Dice el veedor, que en el año 2022 se calculó que ese proyecto valía 2 mil millones de pesos. Pasó el tiempo y en el 2022 se firma el contrato 995 que trata específicamente sobre estudios y construcción de ese Centro de Bienestar Animal. El contrato se empezó a suspender muchas veces, exactamente 30 veces porque contaban con un terreno que no era apto legalmente para la construcción de ese Centro de Bienestar Animal.

“Hemos encontrado varias inconsistencias en ese contrato y si miramos en la actualidad está suspendido. Es decir, el contrato no lo van a hacer porque uno, no hay terreno y dos, la interventoría dice que ahora ese contrato valdría 6 mil millones y la plata no está”.

Concluyó: “en este momento hay un gran problema y es que el terreno en donde se iba a construir ese centro de bienestar animal no ha sido aprobado por curaduría, es decir, no tiene licencia de construcción. Además, en este momento ese terreno tiene una medida cautelar, porque hicieron una acción popular, porque hace algunos años se había destinado para la construcción de un colegio”.