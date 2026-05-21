Paipa, Boyacá, será sede del Sexto Congreso Regional de Medicina Interna

Más de 20 expertos conferencistas de la salud estarán presentes en el Sexto Congreso de Medicina Interna Boyacá 2026 / Foto: Suministrada.

Paipa

La ciudad de Paipa se prepara para recibir el Sexto Congreso Regional de Medicina Interna Boyacá 2026, considerado el evento académico más importante del departamento en esta especialidad médica y que reunirá a más de 20 expertos conferencistas de Boyacá y el país.

El encuentro se realizará este viernes 22 y sábado 23 de mayo en el Hotel Estelar Paipa Hotel Spa & Centro de Convenciones, donde ya se confirmó la inscripción de más de 300 asistentes provenientes de diferentes regiones del país.

Oscar Sveins Rincón, director científico del Sexto Congreso Regional de Medicina Interna, aseguró que todo se encuentra listo para el desarrollo del congreso, el cual contará con una modalidad híbrida, permitiendo la participación tanto presencial como virtual.

“El Sexto Congreso Regional de Medicina Interna Boyacá 2026 es el evento académico más grande del departamento. Asisten médicos generales, médicos familiares, especialistas en medicina interna y todas sus subespecialidades, no solamente de Boyacá, sino también de Casanare, sur de Santander y Bogotá”, explicó Rincón.

Durante las jornadas académicas se abordarán diferentes temas de relevancia clínica para los profesionales de la salud, fortaleciendo los procesos de actualización científica y el intercambio de conocimientos entre especialistas.

Los organizadores destacaron que esta edición busca ampliar su cobertura gracias al formato híbrido, facilitando el acceso a profesionales que no puedan desplazarse hasta Paipa.

“Así es que no se los pierdan los que tengan la oportunidad de asistir, bien sea presencial o virtual, a este evento académico que destaca la calidad de la medicina en el departamento de Boyacá”, expresó Rincón.

Finalmente, extendieron la invitación a todos los profesionales y estudiantes del área de la salud para participar en este espacio académico que, según señalaron, resalta la calidad y el avance de la medicina en el departamento de Boyacá.

Programación del Sexto Congreso de Medicina Interna Boyacá 2026. Ampliar Programación del Sexto Congreso de Medicina Interna Boyacá 2026. Cerrar