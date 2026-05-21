Contratación de Tunja defiende legalidad de contrato con Don Matías SAS

La directora de Contratación de Tunja, Luz Mila Acevedo, defendió ante el Concejo Municipal la legalidad del contrato suscrito con la empresa de desarrollo territorial Don Matías SAS por más de 15 mil millones de pesos.

Durante su intervención, explicó que el proceso contractual se adelantó mediante contratación interadministrativa, contó con estudios previos, análisis del sector, publicación en SECOP II, disponibilidad presupuestal y pólizas de garantía. Además, aseguró que antes de la adjudicación se realizaron consultas públicas a diferentes entidades estatales interesadas en ejecutar los proyectos de infraestructura rural, parques, salones comunales y escenarios educativos.

La funcionaria respondió así a los cuestionamientos planteados por la alcaldesa María Paula Jiménez, quien advirtió sobre posibles incumplimientos, retrasos graves y presuntos actos de corrupción relacionados con la ejecución del contrato. Aunque Acevedo insistió en que el convenio tuvo sustento técnico y jurídico desde su etapa precontractual, reconoció que actualmente existen seguimientos, revisiones e informes de supervisión debido a observaciones hechas por organismos de control, líderes comunales y ciudadanos frente al avance de las obras.

«...Debo decir que la etapa precontractual se montó en la plataforma SECOP II y fue compartida tanto con la Alcaldía como con el Concejo Municipal...», afirmó Acevedo durante la sesión accidental. La directora agregó que el contrato «...cuenta con pólizas de cumplimiento y garantías que cubren la totalidad del convenio...», y sostuvo que la Administración Municipal ha venido realizando reuniones de seguimiento e interventoría para verificar el avance físico de las obras y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el contratista.