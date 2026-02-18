Caso Jaime Esteban Moreno: Fiscalía acusó a dos implicados en el crimen (imágenes de archivo)

Este 18 de febrero, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a los dos jóvenes implicados en el asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, en la noche de Halloween de 2025.

Se trata de Juan Carlos Suárez y Ricardo González, señalados de perseguir y golpear hasta la muerte al universitario Jaime Esteban Moreno en una calle de Bogotá. Ambos enfrentarán cargos por homicidio agravado.

La audiencia preparatoria de cara al juicio será el próximo 17 de marzo.

Jaime Esteban Moreno, joven estudiante de la Universidad de los Andes

Existe la petición de un preacuerdo

No obstante, pese a que los investigados buscaron un preacuerdo, este todavía no se ha definido, por lo que el proceso avanza.

La intención de dicho preacuerdo es declararse culpables por el delito de homicidio y, a cambio, recibir la mitad de la rebaja para una sanción de 200 meses. Sin embargo, según recoge la agencia Colprensa, las víctimas no están de acuerdo con esta intención, pues consideran que el juez debe ser quien determine la sanción, ya que no parece justa.

Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro.

¿Qué le pasó a Jaime Esteban Moreno?

Las investigaciones del caso han determinado que el 31 de octubre de 2025, Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, salió de una discoteca en el barrio Chapinero en Bogotá junto a uno de sus amigos.

Posteriormente, fue perseguido y golpeado por Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo González hasta quedar inconsciente. Al mismo tiempo, una mujer que los acompañaba incitaba los golpes.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, basada en las pruebas recolectadas en el caso, reveló que el ataque fue sistemático y se dividió en dos momentos críticos en vía pública.

Moreno fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde el cuerpo médico concluyó que presentaba “politraumatismos en cara, cráneo y tórax”. Estas heridas le causaron la muerte.

