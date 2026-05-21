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Raúl Castro estaba con el control y dio la orden de derribar nuestros aviones: José Basulto

Noticia en desarollo...

José Basulto, fundador de Hermanos al Rescate, orzanización cubana en el exilio, afrimó en 6AM W de Julio Sánchez Cristo, que el expresidente Raúl Castro, fue quien dio la orden de derribar los aviones en los que se encontraban conduciendo en 1996.

“Raúl Castro fue el que estaba con el control y a la orden de derribar nuestros aviones y derribarme a mí también”, afirmó el expiloto.

En medio de la entrevista y después de 30 años, Basulto recuerda a sus compañeros como “hombres de buen corazón” y destacó que los tendrá en su memoria hasta el día que ya no cuente con vida.

¿Se acerca la libertad en Cuba?

Escuche la entrevista completa AQUÍ: