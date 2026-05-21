CNE decidió no revocar candidatura de Abelardo de la Espriella por supuesta falsedad en sus firmas

Tras una sesión de la sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) de este jueves, 21 de mayo, se decidió no revocar la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella por la presunta falsedad en sus firmas.

Es de recordar que el CNE estaba estudiando esta posibilidad ante varias denuncias que llegaron por supuesta falsedad en documento público.

Así pues, De la Espriella seguirá en la contienda, pues desde el CNE aseguraron que no existirían pruebas técnicas y documentales que sustentaran estos señalamientos sobre las firmas del candidato.

A propósito, la campaña de De la Espriella se pronunció y rechazaron “el uso de actuaciones administrativas sin sustento para afectar nuestra candidatura”.

Y agregaron: “La competencia electoral debe darse con ideas, propuestas y votos, no con maniobras destinadas a frenar a quien hoy representa una fuerza ciudadana en ascenso”.