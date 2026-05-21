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21 may 2026 Actualizado 21:40

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Política

CNE decidió no revocar candidatura de Abelardo de la Espriella por supuesta falsedad en sus firmas

La decisión se tomó en votación en la sala plena del CNE. Según se argumentó, no hubo pruebas suficientes.

Abelardo de la Espriella. Foto: Colprensa.

Abelardo de la Espriella. Foto: Colprensa. / Catalina.Olaya

Abelardo de la Espriella. Foto: Colprensa.

Laura Duarte@laurad_duarte

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Tras una sesión de la sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) de este jueves, 21 de mayo, se decidió no revocar la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella por la presunta falsedad en sus firmas.

Es de recordar que el CNE estaba estudiando esta posibilidad ante varias denuncias que llegaron por supuesta falsedad en documento público.

Así pues, De la Espriella seguirá en la contienda, pues desde el CNE aseguraron que no existirían pruebas técnicas y documentales que sustentaran estos señalamientos sobre las firmas del candidato.

A propósito, la campaña de De la Espriella se pronunció y rechazaron “el uso de actuaciones administrativas sin sustento para afectar nuestra candidatura”.

Y agregaron: “La competencia electoral debe darse con ideas, propuestas y votos, no con maniobras destinadas a frenar a quien hoy representa una fuerza ciudadana en ascenso”.

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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