MinTIC ha cerrado brechas históricas de conectividad en Colombia con inversión de $3.3 billones

Colombia

El Gobierno nacional ha implementado una estrategia de conectividad para las familias colombianas, enfocándose en zonas alejadas y olvidadas, por lo que, entre 2022 y 2025, más de 3,5 millones de nuevos hogares han sido conectados, lo que equivale a entregar acceso a Internet a 10,1 millones de personas.

Este resultado, que permite transformar la conectividad digital en el país, tuvo una inversión histórica de $3,3 billones de pesos entre 2023 y 2026, consolidando la apropiación digital como una prioridad nacional. A su vez, el mayor impacto se registra en las zonas rurales, donde la conectividad creció de 32,2% a 56,9%, desde donde, por primera vez, más de la mitad de los hogares rurales están conectados, reduciendo en un 13% la diferencia frente a las ciudades.

Carina Murcia, ministra de las TIC, indicó: “Nuestro énfasis siempre fue la conectividad con propósito: las comunidades deben tener acceso a internet, pero con herramientas, programas y conocimientos para sacarle el mayor provecho. Hoy podemos decir que estamos cerrando la brecha en el país y seguiremos hasta el último día de nuestra gestión, desplegando redes y dejando más personas con Internet en todo el país”.

Además, en este periodo de gobierno, el país salió de un rezago en infraestructura y reactivó el despliegue de redes, con resultados concretos, como los cerca de 4.800 km nuevos de fibra óptica, por lo que la red nacional alcanza ahora los 25.000 km acumulados. A su vez, la era del 5G llegó al país y ya se cuenta con 3.063 estaciones base en operación. A nivel de cobertura, estas redes ya llegan a 184 municipios, donde vive cerca del 70 % de la población nacional. Actualmente, hay 9,26 millones de accesos móviles de 5G, que equivalen al 18,6% del total.

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No obstante, el avance no se limitó a tener más accesos, sino a cubrir el país de manera equitativa, por lo que, a través de diferentes programas y estrategias, cerca de 276.000 hogares fueron conectados en regiones históricamente excluidas, como las Zonas Comunitarias para la Paz (ZCP), donde se desplegaron 1.262 zonas Wifi en sedes educativas de 161 municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Esta iniciativa beneficia a 192.000 estudiantes y docentes, e indirectamente a cerca de 12 millones de personas, habitantes de las zonas aledañas a las ZCP.

Por otro lado, la expedición del Decreto 1031 de 2024 estableció un procedimiento nacional para el despliegue de redes, reduciendo trámites y acelerando la expansión de la conectividad. Además, el Gobierno expidió la Política de Gestión del Espectro 2026–2029, que planteó la hoja de ruta para la gestión de este recurso, con objetivos enfocados en optimizar su uso, habilitar el despliegue de nuevas tecnologías y cerrar brechas digitales.

De esta manera, tras avanzar en el cierre de brechas digitales, el reto de MinTIC se centra en promover la apropiación y el uso efectivo de Internet como herramienta para transformar las oportunidades de los colombianos y las colombianas, fortalecer capacidades, impulsar el acceso a la educación, el trabajo y los emprendimientos, y contribuir al bienestar y desarrollo de sus proyectos personales y laborales en los distintos territorios del país.