Luis Almagro, exsecretario de OEA, apoyará a Paloma: dijo que Abelardo es un “fiestero de Miami”

El exsecretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, anunció su adhesión a la campaña presidencial de Paloma Valencia durante una visita a Colombia este jueves, 21 de mayo.

Almagro aseguró que Valencia reúne las condiciones para liderar el país, en un momento que calificó como “complejo para la institucionalidad colombiana”.

Según dijo, Valencia “encarna aspectos muy importantes en este momento para Colombia (...) tiene responsabilidad, experiencia institucional; es una persona que tiene una inteligencia particular para identificar los problemas en la política y los caminos para resolverlos”.

Al referirse a la situación del país, el exsecretario de la OEA sostuvo que la democracia colombiana “necesita recuperar terreno” y advirtió que las instituciones han perdido presencia en el territorio.

Almagro cuestionó la posibilidad de que se repita el escenario del 2022, y habló del “síndrome Hernández” y lanzó una crítica a Abelardo de la Espriella.

“Evitar caer en el síndrome Hernández”, señaló, antes de afirmar que “la otra vez se eligió un fiestero de Miami”, comparando a De la Espriella con el fallecido Rodolfo Hernández.

Y agregó: “No creo que sea el mejor camino repetirlo. Ya eso no funcionó y es disfuncional a la democracia”.