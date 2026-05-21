Familia de soldado boyacense capturado en Rusia pide ayuda

La familia de William Andrés Gallego Orozco, el soldado oriundo de Puerto Boyacá capturado por el ejército ruso, envió un mensaje público cargado de apoyo y fortaleza mientras avanzan los trámites diplomáticos para intentar traerlo de regreso al país. El caso ha generado preocupación luego de que se conociera que el joven habría sido engañado para terminar en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Su padre, William Gallego Arias, aseguró que ya comenzaron a mover acciones legales y denuncias tras recibir noticias del soldado. «...Usted sabe que si me toca mover el mundo entero, yo lo muevo por usted...», expresó durante el mensaje difundido públicamente. La familia insistió en que no lo dejarán solo y que están gestionando ayuda con la Embajada de Colombia en Rusia.

La madre del soldado también le pidió mantener la fe y confiar en que regresará con vida. «...No pierda la fe en Dios primero que todo y no pierda la fe en su papá y en mí, que no lo vamos a desamparar...», dijo. La hermana de William Andrés agregó que toda la familia permanece en oración y esperando su regreso. «...Lo queremos mucho, lo estamos esperando...», afirmó.

De acuerdo con las versiones conocidas hasta ahora, el boyacense habría viajado bajo la promesa de trabajar como chef, pero terminó involucrado en operaciones militares en territorio ruso.