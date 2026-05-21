Alcaldía de Villa de Leyva aclara que medida contra el alcalde Víctor Gamboa aún no está en firme

A través del Comunicado Oficial número 4, la administración municipal indicó que mantiene respeto por las decisiones adoptadas por la justicia colombiana y reiteró la importancia de garantizar el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa dentro del caso.

Ampliar Cerrar

En el documento, la administración de Villa de Leyva aclaró que la medida judicial todavía no se encuentra en firme, es decir, no ha quedado ejecutoriada, por lo que aún no existe una decisión definitiva dentro del proceso penal que cursa contra el mandatario.

Mientras avanza el trámite judicial, la Alcaldía informó que el secretario de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana continuará ejerciendo las funciones administrativas del municipio, con el objetivo de garantizar la continuidad institucional, la prestación de los servicios públicos y el desarrollo de los programas contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027.

Finalmente, la Alcaldía Municipal de Villa de Leyva hizo un llamado a la ciudadanía para actuar con prudencia frente a la situación y permitir que las autoridades competentes adelanten el proceso correspondiente dentro del marco de la legalidad y el respeto institucional. La administración municipal insistió en que el municipio continuará funcionando con normalidad mientras se resuelve la situación jurídica del alcalde Víctor Alfonso Gamboa.