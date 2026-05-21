Registraduría explica si Villa de Leyva tendría elecciones atípicas tras proceso contra el alcalde

La registradora delegada para Boyacá de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Diana Carolina Sanabria, explicó cuál sería el panorama electoral en Villa de Leyva frente al proceso jurídico que actualmente enfrenta el alcalde del municipio, Víctor Alfonso Gamboa. La funcionaria señaló que la posibilidad de convocar elecciones atípicas dependerá de si se configura o no una vacancia absoluta dentro de los tiempos que establece la ley. «...La norma nos dice que solo cuando se declare la vacancia absoluta, 18 meses antes de que termine el periodo para el que fue elegido, se llamarán elecciones atípicas...», afirmó.

Según explicó Diana Carolina Sanabria, el plazo límite para que pueda darse ese escenario estaría próximo a cumplirse, razón por la cual el avance del proceso penal será determinante para definir el futuro administrativo y electoral de Villa de Leyva.

La delegada de la Registraduría indicó que, aunque no conoce en detalle el estado actual del expediente judicial contra Víctor Alfonso Gamboa, si la eventual vacancia absoluta se declara antes de los últimos 18 meses del periodo constitucional, sí tendrían que convocarse elecciones atípicas en el municipio.

No obstante, Sanabria, aclaró que si las decisiones judiciales se producen después de ese límite, el procedimiento sería distinto y no implicaría una nueva jornada electoral. «...De no ser así, si el fallo de este proceso penal se ve después, pues ya sería lo que se hizo acá en Tunja, que es terna por parte del partido a unas personas y el señor gobernador designará...», explicó la funcionaria, al señalar que en ese caso el gobernador escogería un alcalde encargado para terminar el periodo constitucional en Villa de Leyva.