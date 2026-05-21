Rescataron más de 100 animales que vivían entre enfermedades y hacinamiento en Duitama

"Alcaldía me pide que deje los perros y nosotros nos vayamos": Vivian Nieto / Colprensa

Ocho fundaciones animalistas rescataron 104 animales que permanecían hacinados y enfermos dentro de una vivienda en Duitama. Según denunciaron las organizaciones, perros y gatos vivían entre heces, orina y graves condiciones sanitarias que comprometían su vida.

Vivian Nieto aseguró que inicialmente pensaban encontrar cerca de 50 animales, pero la situación resultó mucho más grave. «...Encontramos animales viviendo en heces y orina, enfermos, desnutridos y reproduciéndose indiscriminadamente...», denunció.

Nieto explicó que había más de 60 gatos encerrados en un cuarto de tres por tres metros, muchos de ellos con leucemia felina, calicivirus, herpesvirus y otras enfermedades. «...Había animales con fracturas consolidadas, abscesos y problemas severos de piel. Las condiciones eran indignas...», afirmó.

Las fundaciones aclararon que durante años intentaron ayudar gratuitamente a la mujer que tenía a los animales, ofreciéndole esterilizaciones y atención veterinaria. «...Nunca quiso aceptar ayuda, siempre ponía excusas...», dijo Vivian Nieto. Las organizaciones rechazaron además las acusaciones relacionadas con la desaparición de la mujer y aseguraron que su única intención fue proteger la vida de los animales.