Incendio forestal en Vetas activa alertas por temporada seca y fenómeno de El Niño en Santander

Un incendio forestal en el sector La Lomita, vereda Ortegón, sobre la vía que comunica hacia California, en jurisdicción del municipio de Vetas, Santander, generó preocupación en las comunidades, quienes alertaron a las autoridades de socorro en la tarde de este miércoles 20 de mayo.

La emergencia fue atendida por unidades del Cuerpo de Bomberos de Vetas y Matanza, con apoyo de funcionarios de la Alcaldía Municipal y habitantes de la comunidad, quienes adelantaron labores para contener las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia otras áreas de vegetación.

De manera preventiva, las autoridades mantienen en alistamiento al Cuerpo de Bomberos de Suratá y a la Defensa Civil Colombiana, organismos que podrían reforzar la atención de emergencias en caso de que la situación reincida y ante la llegada del fenómeno de El niño en el país.

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Desde la sala de crisis de la Oficina para la Gestión del Riesgo y Desastres de Santander coordinan y monitorean toda la operación desplegada en la zona afectada, mientras continúan las evaluaciones sobre el impacto del incendio forestal.

Erika Suárez, del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), indicó que las autoridades realizan seguimiento permanente a la situación y mantienen activos los protocolos de respuesta.