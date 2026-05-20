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20 may 2026 Actualizado 22:35

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Salud Santander selló cuatro centros estéticos por procedimientos médicos irregulares

Las autoridades advirtieron que algunos establecimientos funcionaban como supuestos spas o centros estéticos, pero realizaban procedimientos médicos sin autorización.

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Imagen de referencia. Foto: Getty Images / Morsa Images

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María José Parra Cepeda

Bucaramanga
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La Secretaría de Salud de Santander confirmó que cuatro establecimientos han sido sellados este año por realizar procedimientos médicos sin contar con habilitación y otros tres permanecen por posibles irregularidades.

Según las autoridades, estos lugares funcionaban como supuestos spas o centros estéticos, pero ofrecían servicios de salud sin cumplir los requisitos exigidos.

“Hay cuatro que sí han evidenciado que hacen algún tipo de procedimiento médico que no está habilidatos. Se disfrazan a través de un centro estético de un spa, pero hacen acciones de salud”, confirmó el Secretario de Salud de Santander, Edwin Prada.

La Secretaría informó que actualmente otros tres establecimientos permanecen bajo medidas sanitarias y vigilancia por posibles irregularidades en este tipo de procedimientos.

La advertencia surge tras el hallazgo sin vida de Yulixa Toloza, la mujer que se practicó un procedimiento estético en Bogotá y cuyo caso es investigado por las autoridades.

Desde Salud Santander hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar establecimientos clandestinos y verificar en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud si estos sitios cuentan con autorización para realizar este tipo de procedimientos.

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