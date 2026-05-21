Fenómeno de El Niño mantiene en alerta a Bucaramanga por altas temperaturas

Ola de calor / Miguel MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images) / MIGUEL MEDINA

Las altas temperaturas mantienen en alerta a Bucaramanga. Las autoridades advirtieron sobre el riesgo de incendios forestales y afectaciones a la salud por cuenta de la temporada seca y la posible llegada del fenómeno de El Niño.

“Las altas temperaturas ya están generando riesgos para la salud y aumentando la probabilidad de incendios forestales en la ciudad”, advirtieron desde la Oficina de Gestión del Riesgo.

Desde la entidad hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar quemas, no arrojar colillas encendidas y reportar cualquier señal de humo o fuego para prevenir emergencias en zonas verdes o forestales.

Además, las autoridades entregaron varias recomendaciones para prevenir afectaciones durante los días de más calor:

Evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Mantenerse hidratado constantemente.

Utilizar ropa fresca y bloqueador solar.

Proteger especialmente a niños, adultos mayores y mascotas.

No realizar quemas ni arrojar colillas encendidas en zonas verdes.

Las autoridades advirtieron que el fenómeno de El Niño podría sentirse con mayor intensidad durante las próximas semanas en Bucaramanga.